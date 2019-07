vor 18 Min.

Gesucht: Wunscherfüller für Sterbende

So sucht das Hospiz in Ulm ehrenamtliche Mitarbeiter.

Mit einer Kampagne will das Ulmer Hospiz dem Eindruck entgegentreten, dass die Mitarbeit dort immer nur mit Schwermut und Trauer zu tun hat

Von Dagmar Hub

In den Straßenbahnen, auf den Litfaßsäulen und auf den City Light Poster-Wänden in Ulm werden dem Passanten bereits in den nächsten Tagen neun Motive begegnen, auf denen sich unter anderem ein „Wunscherfüller“, eine „Rückenstärkerin“ oder ein „Händchenhalter“ vorstellen: Peppig, lebensfroh und mit fröhlich-doppeldeutigen Begriffen kommt ein neues Konzept vom Hospiz Ulm daher, mit dem potenzielle ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht werden – nämlich gerade Menschen, die sich als Wünscheerfüller oder Rückenstärker für Sterbende eignen und die bereit sind, diesen wichtigen Dienst an der Gesellschaft zu erfüllen. Menschen, die Hände halten und letzte Wünsche erfüllen können, wenn ein Mensch nur noch kurze Zeit zu leben hat.

Ehrenamtliches Engagement wird weniger

Hospizleiterin Claudia Schumann, Vorstandsvorsitzende Katharina Gräfin von Reutter-Weyl und die Hospiz-Mitarbeiter spürten es schon eine Weile: Die Zeit, die Ehrenamtliche für das Engagement im Hospiz und damit für Sterbende erübrigen, nimmt ab. Dass die Bereitschaft zum langfristigen Engagement in Ehrenämtern und Vereinen weniger wird, ist eine bundesweite Entwicklung, weiß Claudia Schumann. Im Hospiz-Bereich könne die Abnahme der Zahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter auch damit zu tun haben, dass die Vorbereitungskurse auf die Begleitung Sterbender zeitlich zu umfangreich und zu wenig flexibel sind, vermutet die Hospiz-Leiterin.

Vor dem Start einer neuen Ausbildungsphase wurde deshalb das Ausbildungskonzept grundlegend verändert und modernisiert, sodass es sich besser an die Bedürfnisse potenzieller Ehrenamtlicher anpasst. Die neue zweistufige Ausbildungsrunde startet im Januar 2020. Der erste Teil der Ausbildung (sechs Abende à vier Unterrichtseinheiten) richtet sich an alle Interessierten – also auch an Menschen, die nicht zwangsläufig von Anfang an an eine Mitarbeit im Hospiz denken, sondern beispielsweise Mitarbeiter in Seniorenheimen oder Söhne und Töchter alternder Eltern sind. Danach gibt es für alle, die gern ehrenamtlich im Hospiz arbeiten möchten, Klärungsgespräche zwischen Interessenten und Hospizmitarbeitern zum zweiten Teil der Ausbildung, der hundert Stunden umfasst.

Die letzten lebendigen Monate

Die neue Kampagne, für deren neun Motive sich unter anderem ein Musiker, ein Koch, eine Lehrerin und eine medizinisch-technische Laborassistentin von einem professionellen Fotografen in Szene setzen ließen, symbolisiert die breite Palette unterschiedlicher Menschen, die sich als Begleiter für sterbende Menschen in der Region engagieren. „Sie stoßen auf eine ebenso breite Palette unterschiedlicher Menschen, die in der letzten Phase des Lebens begleitet werden wollen“, sagt Claudia Schumann. Mit der Kampagne trete man auch dem Bild entgegen, dass das wichtige gesellschaftliche Thema der Hospizarbeit mit Schwermut und schwarzer Trauerkleidung verbunden sein müsse. „Die Bilder zeigen, wie lebendig die letzten Monate, Tage oder manchmal sogar Minuten eines Menschen sein können“, erklärt Katharina Gräfin von Reutter-Weyl.

Mitarbeit Ein Informationsabend zum neuen Kurs für den Einsatz in der Ulmer Hospizarbeit findet am 19. September um 19.30 Uhr im Hospiz statt.

Themen Folgen