Gewerbepark-Sanierung in Senden: Gericht weist Klage ab

Lösungsmittel gelangten in Senden in den Boden und sollen bald entfernt werden. Vorher muss aber das Grundwasser untersucht werden.

Das Verwaltungsgericht gibt dem Landratsamt recht: In Senden muss vor der Sanierung ein Grundwassermodell erstellt werden.

Von Christoph Lotter

Die Bodensanierung des Gewerbeparks in Senden muss vorerst warten. Bevor mit den Arbeiten für ein Sanierungskonzept begonnen werden kann, muss der Eigentümer ein vollständiges Grundwassermodell vorlegen. Das entschied das Verwaltungsgericht in Augsburg gut zwei Wochen nach der mündlichen Verhandlung: Die 9. Kammer wies die Klage des GPS-Eigentümers gegen das Landratsamt Neu-Ulm zurück. Der Besitzer hatte gegen die Anordnung der Behörden geklagt, vor der geplanten Sanierung weitere Untersuchungen des Grundwassers vorzunehmen.

Grund für die Auseinandersetzung sind giftige Lösungsmittel, die wohl in den 1970er-Jahren über den Boden in das Grundwasser unter dem Gelände gelangten. Das Gift strömte im Lauf der Zeit bis nach Neu-Ulm, wie entsprechende Untersuchungen ergaben. Um ein nachhaltiges Sanierungskonzept aufstellen zu können, müssten mehr Details über das verseuchte Grundwasser vorliegen, sagten Experten des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth. Denn unbekannt seien bislang die Schadstoffkonzentrationen in der unteren Grundwasserschicht, dem sogenannten Tertiär in bis zu 20 Metern Tiefe. Die dortige Konzentration sei jedoch grundlegend wichtig für die Auswahl des Verfahrens, mit dem die Schadstoffe im Boden beseitigt werden könnten. Das Landratsamt verlangte deshalb eine genauere Untersuchung, ein Grundwassermodell. GPS hingegen wollte nicht mehr prüfen, sondern endlich sanieren – seit fast 30 Jahren laufen die Planungen für ein entsprechendes Konzept – und klagte gegen die Anordnung der Behörden.

Derzeit ist nach Angaben des Landratsamts nicht bekannt, ob der Eigentümer am Bayerischen Gerichtshof gegen das Urteil Berufung einlegen will.

