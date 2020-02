vor 39 Min.

Giftattacke auf Babys: Fehler bei Morphin-Analyse brachte Frau in Haft

Die junge Kinderkrankenschwester, die unter dringendem Tatverdacht steht, ist wieder frei: Die angebliche Morphin-Spritze enthielt kein Gift.

Von Sebastian Mayr

Zwei weitere Analysen haben das erste Testergebnis wiederlegt: Die Muttermilch-Spitze, die Polizisten im Spind einer Krankenschwester in der Kinderklinik Ulm gefunden haben, enthielt kein Morphin. Mit diesem Betäubungsmittel sind fünf Säuglinge auf einer Überwachungsstation in den frühen Morgenstunden des 20. Dezember 2019 fast tödlich vergiftet worden, davon sind die Ermittler weiterhin überzeugt. Nur das schnelle Eingreifen des Klinikpersonals rettete das Leben der Kinder.

Kinderklinik Ulm: Polizei und Staatsanwaltschaft suchen nach Schuldigen für Giftattacke

Die Spritze im Spind einer Kinderkrankenschwester, die zu jener Zeit Schicht hatte, weckte den Verdacht der Ermittler. Und eine Laboruntersuchung durch das Landeskriminalamt in Stuttgart schien diesen Verdacht zu bestätigen: Die erste Analyse ergab, dass sich Morphin in der Spritze befand. Doch eine Vergleichsuntersuchung erschütterte diese vermeintliche Gewissheit: Auch eine Analyse des unbelasteten Muttermilch der gleichen Frau zeigte eine Morphin-Belastung an. Weitere Tests in Stuttgart und München führten zur Ursache: Das Lösungsmittel, das die Spezialisten bei der Untersuchung verwendet hatten, war verunreinigt.

Seit dem späten Sonntagnachmittag ist die Kinderkrankenschwester wieder frei. Ulms Leitender Oberstaatsanwalt Christof Lehr sagt, er habe der Frau sein Bedauern ausgedrückt und ihr Hilfe angeboten. Zu den Verdächtigen gehört die Krankenschwester aber noch immer - wie die anderen fünf Frauen, die in jener Schicht arbeiteten. Die Ermittlungen laugen nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in alle Richtungen weiter.

