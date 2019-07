vor 4 Min.

Grandioser Einklang

Julian Lage und sein Trio loten im Stadthaus Ulm die Möglichkeiten des Jazz aus

Von Michael Peter Bluhm

Nach Bill Frisell hat der Verein für moderne Musik in diesem Jahr einen zweiten Jazz-Star aus den Vereinigten Staaten für ein Konzert im Ulmer Stadthaus gewinnen können: den jungen Gitarristen und Komponisten Julian Lage, der im Meier-Bau seine Europatournee startete.

Der 31-Jährige liebt die amerikanische Musik von Country bis zum Jazz ähnlich wie sein großes Vorbild Frisell, und doch kommt bei seinen Kompositionen und Improvisationen etwas ganz Anderes heraus: ein so spannender wie ungewöhnlicher Mix aus packenden Melodien, garniert mit einem Rausch von Improvisationen mit Jazz-, Blues- ,Folk- und Americana-Anklängen, aber auch Anleihen aus der Neuen Musik. Die außergewöhnliche Perfektion am Instrument teilt er mit Jorge Roeder am Schlagzeug und Kenny Wollesen am Bass. Das Trio schafft im Stadthaus einen Dreiklang, wie man ihn in diesem Einklang selten gehört hat. Der Drummer behutsam und zurückhaltend, der Bassist, der sich gelegentlich mit Duetten mit Lage und Soli in einen Geschwindigkeitsrausch reinspielt, wie man es selten gesehen hat.

Das Konzert eröffnet das Trio mit „Love Hurts“ aus den 60er-Jahren mit zu Herzen gehender Melodie, bis es Lage mit Eigenkompositionen krachen lässt. Dieses Wechselbad der Gefühle, das er auszulösen vermag, hat den Amerikaner zu einem der gefragtesten Jazz-Gitarristen gemacht, Stücke von Keith Jarrett, eigentlich nicht für die Gitarre geschrieben, bekommen bei ihm einen ganz eigenen Reiz. Lage lotet an diesem Abend in Ulm auch die Frühzeiten des amerikanischen Jazz aus. Da swingt es an allen Enden und Folk- und Country-Elemente lugen um die Ecke, wenn der Telesound zeigt, wie nah Jazz und Country doch beieinanderliegen. Die üblichen Genrescheuklappen kann man da gut zu Hause lassen.

Der 31-Jährige hat eigentlich in seinem Leben in der Musik alles erlebt, was man erleben kann: Schon als Achtjähriger begann er mit Musikern wie Santana, Pat Metheny, Toots Thielemanns oder Gary Burton zu spielen, Grammy-Nominierungen pflastern seinen musikalischen Weg. Wie bescheiden der Ausnahmekönner bis heute geblieben ist, konnten die Zuhörer im Stadthaus erleben. Auch das machte ihn sympathisch.

