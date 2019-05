00:32 Uhr

Großartig dissonant

Das Amaryllis Quartett verlangt den Zuhörern viel ab – und begeistert mit seinem äußerst hohen Niveau

Von Dagmar Hub

Vier Streichquartette und ein Abend zum Staunen: Im Rahmen der Wiblinger Bachtage kam das Amaryllis Quartett, eines der renommiertesten Streichensembles der Gegenwart, in den Bibliothekssaal des ehemaligen Klosters Wiblingen. Die vier Musiker hatten Technisch-Teuflisches im Gepäck. Die pointenreiche und klug arrangierten Werke innerhalb einer Klammer aus früher und später Wiener Klassik rückten zwei selten gespielte und überraschende Werke der 20er-Jahre des 20. Jahrhunderts ins Zentrum.

Meist sind es warme Abende, wenn die Wiblinger Bachtage in der prächtigen Klosterbibliothek Station machen. Durch die geöffneten Fensterflügel klingt dann abendlicher Amselgesang. Nicht so in diesem Jahr: Der Maiabend war so kalt, dass das Publikum großteils die Jacken anbehielt. Vogelgesang gab es trotzdem – im Auftakt von Joseph Haydns drittem Streichquartett, das aufgrund seiner klanglichen Anleihen an die Töne der Natur den Beinamen „Vogel-Quartett“ trägt.

Ihre ganze Meisterschaft spielten Amaryllis-Gründer Gustav Frielinghaus, Yves und Lena Sandoz und die 2016 als Ersatz für Lena Eckels hinzugekommene Tomoko Akasaka in einem Werk aus, das das Publikum beim Zuhören zum Glucksen und Lachen brachte – trotz seiner technischen Höchstschwierigkeiten und der Ernsthaftigkeit des Vortrags. Paul Hindemith komponierte die sechs Sätze von „Minimax“ 1923 als groteske Karikatur der Militär- und Salonmusik jener Zeit, beginnend mit der Parodie auf den Hohenfriedberger Armee-Marsch. Da tut die erste Geige Hüpfer und der Bass verunglimpft die seinerzeit populäre Marschmusik auf höchst amüsante Weise. Köstlich auch der „Abend an der Donauquelle“, ein Satz, in dem eine Geige und die Bratsche tatsächlich im Nebenzimmer ein freundliches Zwiegespräch halten, während die erste Geige und das Cello auf der Bühne agieren. Schließlich hat auch die Donau zwei Quellen, das mag Hindemith inspiriert haben. Ein anderes Charakterstück nannte der Komponist „Die beiden lustigen Mistfinken“. Es ist spöttisch angelehnt an eine in den 20er-Jahren beliebte Polka namens „Die beiden kleinen Finken“, nur lässt Hindemith die Mistfinken in höchsten Flageoletttönen tirilieren, als hätten sie wie der Rabe Hans Huckebein bei Wilhelm Busch tief ins Likörglas geschaut. Krönender Abschluss des musikalischen Ulks, voll stolpernder und komplett überraschender Taktwechsel, während das Cello mit absichtlich falschen Tönen in den Marsch funkt: Der Satz „Alte Karbonaden“, angelehnt an den Militärmarsch „Alte Kameraden“, wobei es sich bei „Karbonaden“ um Fleisch vom Kohlegrill in der Sprache des 18. Jahrhunderts handelt.

Scharfkantig und radikal ging Béla Bartók in seinem dritten Streichquartett an die Grenzen der damaligen Avantgarde. Es ist technisch so hoch kompliziert und verlangt von den Musikern solche Präzision, dass es nur selten aufgeführt wird – und ist damit ein ideales Werk für das äußerst hohe Niveau des Amaryllis Quartetts, das das Publikum mit dem dissonanten Kunstwerk begeisterte.

Nach so viel Konzentrationsarbeit fürs Publikum ist es schwer, einen geeigneten Abschluss zu finden. Den bildete Ludwig van Beethovens Streichquartett in F-Dur. Der letzte Satz des letzten vollendeten Werks des Komponisten trägt den merkwürdigen Titel „Der schwer gefasste Entschluß“. Der Entschluss zur Zugabe dagegen fiel dem Amaryllis Quartett in der Klosterbibliothek leicht – es gab zur Freude des Publikums noch einmal den Satz „Ein Abend an der Donauquelle“ aus Hindemiths „Minimax“.

Am heutigen Freitag, 17. Mai, gastieren die Wiblinger Bachtage im Ulmer Stadthaus, wo unter anderem eine Komposition Albrecht Schmids zur Aufführung kommt.

