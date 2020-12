vor 10 Min.

Großeinsatz der Polizei aktuell am Ulmer Kuhberg: Römerstraße gesperrt

Aktuell läuft am Ulmer Kuhberg ein Großeinsatz der Polizei im Bereich einer Schule. Es wurde eine "verdächtige Wahrnehmung" gemacht.

Im Bereich einer Schule am Ulmer Kuhberg läuft zur Stunde ein Großeinsatz der Polizei. Wie Wolfgang Jürgens, Sprecher der Ulmer Polizei unserem Mitarbeiter vor Ort berichtet, hätten Schüler in einer Schule am Ulmer Kuhberg eine "verdächtige Person" wahrgenommen und diese gemeldet.

"Für uns ist das Anlass genug, um nachzuschauen, was ist das für eine Person ist", so Jürgens. Sodann seien entsprechende Maßnahmen getroffen worden, dass die Schüler in Sicherheit sind. Die Polizei rückte mit starken Kräften aus. Auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) soll vor Ort sein. "Wir wollen jetzt aufklären, wer dort gesehen worden ist", so Jürgens.

Die Römerstraße in Ulm ist zur Stunde wegen des Einsatzes gesperrt, die Straßenbahnlinie blockiert. Es kommt entsprechend zu Behinderungen im Nahverkehr. (krom/thhe)

Weitere Informationen folgen.

