Großeinsatz in Ulm: Mann und Frau gehen in Fußgängerzone auf Polizei los

Beliebter Treffpunkt in Ulm: Der Blick von Süden auf die Deutschhausgasse.

Zu einem großen Polizeieinsatz kam es in der Ulmer Fußgängerzone.

Am helllichten Tag wurde die Polizei Ulm am Montagnachmittag in die Fußgängerzone gerufen. Wie die Beamten auf Nachfrage mitteilten, ging der Hinweis ein, dass ein Mann auf eine Frau einschlage habe. Als die Polizei zum Ort des Geschehens zwischen dem Parkhaus Deutschhaus und Galeria Kaufhof eilte, wechselte die Frau die Fronten.

Plötzlich sei die Polizei zum Gegner der Frau geworden. Ein Polizist wurde offenbar verletzt. Ob Alkohol und/oder Drogen im Spiel waren, vermochte die Einsatzzentrale am frühen Abend nicht zu bestätigen. Auch über die Herkunft des Paares konnte die Polizei keine Angaben machen.

Am Dienstagvormittag dann berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung: Gegen 16.15 Uhr sei die Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau in der Deutschhausgasse gerufen worden.

Mann und Frau gingen gemeinsam auf die Polizei los

Beim Trennen der Beiden seien diese dann gemeinschaftlich auf die Polizisten los gegangen. Weitere Polizeistreifen rückten an. Letztendlich sei es den Polizisten auch unter Einsatz von Pfefferspray gelungen, dem 35-Jährigen und der 34-Jährigen Handschellen anzulegen.

Der Mann und die Frau waren nach Polizeiangaben alkoholisiert und standen unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Bei dem Einsatz erlitt ein Polizeibeamter leichte Verletzungen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (heo)

