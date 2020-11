vor 32 Min.

Haben Sie Verständnis für die Corona-Einschränkungen?

Plus Das Coronavirus bestimmt den Alltag. Wir haben uns in Neu-Ulm umgehört: So denken Passanten über die Verlängerung des Lockdown und der Beschränkungen.

Von Andreas Brücken

Seit gut neun Monaten bestimmt das Coronavirus unser Leben. Ob beim Einkaufen, der Kultur oder in der Familie – fast nichts ist mehr, wie es einst war. Am Mittwoch haben sich die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin zur virtuellen Konferenz getroffen, um über die kommenden Wochen zu entscheiden. Ergebnis waren weitere Einschränkungen. Wir haben uns nach der Akzeptanz für diese Entscheidungen umgehört.

Martina Schweizer aus Neu-Ulm. Bild: Andreas Brücken

Martina Schweizer aus Neu-Ulm sagt: Als ehemalige Krankenschwester bedeuten die Einschränkungen gleichzeitig für mich eine Wertschätzung für meine Kollegen, die jetzt Unglaubliches leisten. Um eine Überlastung des Pflegepersonals zu verhindern, müssen wir uns einschränken – auch wenn ich mich selber gerne einmal wieder mit Freunden treffen würde.

Harald Leinfelder aus Neu-Ulm. Bild: Andreas Brücken

Harald Leinfelder aus Neu-Ulm sagt: Wir müssen alle Rücksicht aufeinander nehmen und uns deswegen einschränken. Auch wenn ich es vermisse, in den Urlaub zu fahren oder Essen zu gehen, halte ich mich an die Beschränkungen. Es fällt mir aber nicht schwer, weil ich noch nie oft auf Partys gegangen bin. An Weihnachten werden wir in diesem Jahr auf ein großes Familientreffen verzichten.

Claudia Pombar aus Neu-Ulm. Bild: Andreas Brücken

Claudia Pombar aus Neu-Ulm sagt: Über die aktuelle Verlängerung der Coronamaßnahmen bin ich gleichzeitig entmutigt und voller Verständnis. Diese Vorschriften sind zwar schwer und schmerzhaft für jeden, aber auch gut und richtig. Mir persönlich fehlt es als Ausgleich, in ein Fitnessstudio zu gehen, ein Schwimmbad besuchen oder eine Massage zu bekommen.

Bernhard Franke aus Offenhausen. Bild: Andreas Brücken

Bernhard Franke aus Offenhausen sagt: Dass die Coronamaßnahmen jetzt wieder verlängert wurden, geht mir natürlich auf die Nerven. Aber trotzdem habe ich volles Verständnis für die Einschränkungen. Ich trage deshalb auch immer meine Maske, wenn es nötig ist. Der Anstieg der Ansteckungen und Todesfälle ist Grund genug, weiterhin Rücksicht aufeinander zu nehmen.

