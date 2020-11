19.11.2020

Hähne aus Wald gerettet

Frau findet die Tiere bei Gassi-Tour

Als Jacqueline Kast am Dienstag der Polizei am Telefon berichtet, was sie in einem Wald zwischen Weißenhorn und Biberach entdeckt hat, muss sie es gleich noch mal erzählen. „Die konnten es nicht glauben“, sagt die 21-Jährige. Doch auch sie war erstaunt, was sie bei der Gassi-Tour mit ihrem Hund gefunden hatte: drei Hähne auf Sägespänen. Es habe bereits gedämmert, als sie im Gebüsch ein Rascheln vernommen hatte. „Wir wussten erst nicht, was wir tun sollen“, erzählt sie. Gemeinsam mit ihrem besten Freund entschloss sie sich, die Polizei zu rufen. Auch für die Beamten war das kein alltäglicher Einsatz: „Es ist schön, Tiere zu retten“, sagt Polizeikommissarin Laura Bauer von der Polizei Weißenhorn.

Nur wohin mit den Hähnen? Als die Beamten am Fundort eintrafen, hatte das Tierheim schon geschlossen. Kast, die früher Hühner und Enten hatte, organisierte in der Zwischenzeit eine Alternative. Die laut Kast „zutraulichen“ Hähne, die sich auch auf die Füße der Polizisten trauten, wurden in Katzenboxen „geschubst“ und an Ilona Gutter aus Roggenburg übergeben. Die hauptberufliche Friseurin hat ein Herz für Tiere und betreibt seit 2000 eine Art Aufzuchtstation für Wild- und Findeltiere. „Die Hähne waren ziemlich ausgehungert“, sagt 42-Jährige. „Mittlerweile sind sie aber fit.“ Doch länger als zwei oder drei Monate könne sie die Jungtiere nicht behalten, dann seien sie geschlechtsreif und bräuchten mehrere Hühner, „um glücklich zu sein“. Wie auch die Polizei, die deshalb weiter ermittelt, geht die Hobby-Tierpflegerin davon aus, dass die Hähne ausgesetzt wurden. Sie vermutet, dass sich während des Corona-Lockdowns im Frühjahr einige „aus Spaß“ Hähne angeschafft hätten. „Und jetzt sind sie übrig. So sind die Leute halt.“ (krom)

