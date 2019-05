vor 17 Min.

Hardrock-Hase Harald will im Ulmer Zelt „Iron Möhren“

Die Kinder-Rockband Randale stellt ihr neues Album vor – und verabschiedet sich von einem Förderer.

Von Oliver Helmstädter

Ein Crash-Kurs für Kinder in Sachen Rockmusik: Für das Thema „Stage Diving“ ist „Punk Panda Peter“ zuständig. Das Plüschtier fliegt in hohem Bogen immer wieder auf die Kinderhände im Publikum. Auch der „Circle Pit“ – das wilde Tanzen im Kreis – und die rituelle Forderung von Zugaben steht ebenso auf dem Lehrplan von Randale, den vor 15 Jahren gestarteten Kinderrockpionieren. Bei ihrem seitdem dritten Auftritt im Ulmer Zelt hat die Band um Sänger und Songwriter Jochen Vahle aus Bielefeld ein neues Album im Gepäck: Kinderkrachkiste.

Ihr Geheimnis: Sie machen Musik für Kinder, die den Eltern nicht auf die Nerven geht. Mehr noch: Ihnen sogar gefallen kann. 100 Konzerte geben Randale im Jahr. „Seit fünf Jahren mache ich das hauptberuflich“, sagt Vahle. Angefangen habe die Band aus Spaß für seine Dreijährige Tochter. „Da gab‘s ja sonst nichts in die Richtung.“ Und aus Spaß wurde eine CD als eine rockige Hommage an den Tierpark Olderdissen. „Ruck zuck hatten wir 6000 CDs verkauft.“ Der Rest ist Kinderrock-Geschichte. Um Auftritte muss sich die Band, deren Drummer Garrelt Riepelmeier noch in einer AC-DC-Coverband spielt, nicht kümmern. „Das Telefon klingt ständig.“ Und wenn das Ulmer Zelt dran ist, geht Vahle besonders gern ran: „Eine unglaubliche Atmosphäre hier. Mit so viel Liebe.“ Manchmal sei es Arbeit, Sänger bei Randale zu sein. In Ulm sei es aber purer Spaß.

Wie Ozzy Osbourne

Und wie es sich für eine Rockband gehört, haben sie echte Gassenhauer: Was für die Rolling Stones „Satisfaction“ ist, ist bei Randale der „Hardrock-Hase Harald“. Hunderte Kinder im rappelvollen Zelt – und deren Eltern – kennen den Song, bei dem Vahle ein wenig klingt wie Ozzy Osbourne – auswendig. Passenderweise steht auf den T-Shirts, die sie am Merch-Stand verkaufen „Iron Möhren“ oder „Möhrenhead“.

Primär geht es um Spaß bei Randale. Egal ob „Punk Panda Peter“ durch die Halle fliegt, oder Vahle mit ziemlich alberner Fliegermütze die Polonaise anführt. Doch gerade die jüngeren Stück haben in zweiter Ebene durchaus thematischen Tiefgang: Im Song Piraten wird Gleichberechtigung von Mann und Frau thematisiert und bei „Böse Wörter“ lernen die Kids, dass Fäkalsprache wirklich doof ist. Mit einer Ausnahme: „Rassismus ist nun wirklich scheiße.“

Jörg Fischinger - sein Lebenswerk war das Kinderzelt

Am Ende des Konzerts wurde es ganz ruhig: Denn am Wochenende starb völlig überraschend mit Anfang 60 Jörg Fischinger, der seit 25 Jahren maßgeblich am Kinderprogramm des Ulmer Zelts arbeitete und dessen Lebenswerk es war. „Eine Absage des Konzerts hätte Jörg nicht gewollt“, sagte Jochen Vahle. Und so spielten sie für Jörg „1000 Farben bunt“, in dem es heißt „Ich schenk Dir einen Regenbogen.“

So geht das Kinderzelt weiter

Das Kinderprogramm geht am Vatertag mit der „Spielwiese“ weiter. Am Sonntag, 2. Juni, gibt es „Die drei Räuber – Ein musikalisches Theatererlebnis.“ Rockfans aufgepasst: Das Gaunertrio verwandelt sich mit Hilfe eines Schlagzeugs und zweier E-Gitarren zwischendurch in eine Rockband. Beginn: 14 Uhr. Danach Bastelwerkstatt mit dem Kikuna-Kreativ-Atelier.

Am Donnerstag/Freitag, 6./7.Juni zeigt die Schaubühne aus Augsburg je um 10.30 Uhr das Stück der „Der kleine Wassermann“ von Otfried Preußler. Weiter geht es am Sonntag, 9. Juni, mit der englischen Produktion „Dusty Patsy“, die auf auf dem Märchen Aschenputtel basiert. „Ein Schaf fürs Leben“ heißt das Theaterstück, das am Sonntag, 16. Juni um 14 Uhr aufgeführt wird. Weitere Stücke: Pippi Langstrumpf (Sonntag, 23. Juni), Improtheatershow „Glatt verkehrt“ von Herbert und Mimi. Am 27./28. Juni um 10.30 Uhr. Am Sonntag, 30. Juni um 14 Uhr.

Themen Folgen