vor 19 Min.

Hauptbahnhof: Sind verkürzte Wege nutzlos?

Ulmer CDU kritisiert, dass Automaten für Fahrscheine fehlen

Die Mitte des Jahres eröffneten neuen Zugänge zu den Gleisen am Ulmer Hauptbahnhof ermöglichen vielen Fahrgästen kürzere Wege zu den Zügen. Das gilt besonders für alle Zugfahrer, die aus der Weststadt kommen. Der neue Bahnhofssteg bieten den Passagieren angesichts der zahlreichen Baustellen rund um den Bahnhof auch eine zusätzliche Möglichkeit, sich mit dem Auto zum Bahnhof bringen oder von dort abholen zu lassen. Die Ulmer CDU hat aber einen Mangel festgestellt, der die Abkürzung zumindest für manche Fahrgäste nutzlos erscheinen lässt.

In einem Schreiben an die Bahnchefs Richard Lutz und Thorsten Krenz schlägt Fraktionsvorsitzender Thomas Kienle vor, einen zusätzlichen Fahrkartenautomaten in der Schillerstraße zu errichten, wo der Bahnhofssteg endet. Denn: „Benötigt man jedoch noch eine Fahrkarte, dann bringt leider auch diese Abkürzung nichts“, kritisiert der Stadtrat. Um an eine Zugfahrkarte zu kommen, müsse man durch den gesamten Bahnhof, eventuell sogar mit seinem kompletten Gepäck. Wer nicht oder nicht gut mit einem Smartphone umgehen könne, um sich ein Handyticket zu kaufen, stehe vor einem Problem. Dieser Zustand sei mehr als ärgerlich.

Kienle schlägt vor, am Aufgang der Treppe zum Bahnhofsteg oder an den Bahnsteigen Fahrkartenautomaten aufzustellen. Platztechnisch sei dies aus Sicht der Ulmer CDU-Fraktion dort problemlos möglich. (az)

