15:00 Uhr

Helfer retten Frösche und Kröten aus tödlicher Gefahr

Im Kreis Neu-Ulm ist die Zahl der Amphibien deutlich gesunken. Freiwillige Helfer wollen Kröten und Frösche vor dem Straßentod retten.

Von Andreas Brücken

Ziehen Frösche, Kröten und Molche zum Laichen an Tümpel und Seen, werden Straßen den Tieren oft zum tödlichen Verhängnis. Im Kreis Neu-Ulm ziehen deshalb mehr als 40 freiwillige Helfer jeden Tag los, um Amphibien an Schutzzäunen einzusammeln und sie sicher über die Straße und weiter bis zum Laichgewässer zu bringen.

Auch Bernd Wendland engagiert sich dafür. Er sammelt Kröten zwischen Pfuhl und Thalfingen sowie in Finningen auf. Auf die Frage, seit wie vielen Jahren er sich schon für den Tierschutz engagiert, muss der 77-Jährige nachdenken: „Mehr als drei Jahrzehnte sind es bestimmt schon“, sagt er. „Ich fühle mich der Natur verbunden und freue mich über jedes Tier, das ich in seinem Lebensraum erleben kann.“ Doch stellt der Tierschützer fest, dass immer weniger Tiere in den Fangeimern entlang der Schutzzäune zu finden seien. Selbst Grasfrösche, die vor einigen Jahren noch häufig zu finden waren, seien seltener geworden.

Zwischen Pfuhl und Thalfingen ist der Bestand zurück gegangen

Die offiziellen Zahlen des Bund Naturschutz sind alarmierend: So haben dessen Mitglieder bei Zählungen zwischen Pfuhl und Thalfingen festgestellt, dass der bislang stabile Bestand von mehr als 700 Amphibien in den vergangenen drei Jahren auf unter 200 Tiere gesunken ist. Um die Bestände zu retten, müsste der Rückgang von feuchten Wiesen und Weiden gestoppt werden, erklärt der Bund-Kreisgruppen-Vorsitzende Wolfgang Döring und setzt seine Hoffnung auf das jüngste Volksbegehren für die Artenvielfalt: „Viele Amphibien können wir vor dem Straßentod retten – der Rückgang der Insekten als Hauptnahrung macht den Kröten, Fröschen und Molchen jedoch schwer zu schaffen.“

Der Neu-Ulmer Bund-Geschäftsführer Bernd Kurus-Nägele ergänzt, dass der umfangreiche Einsatz von Pestiziden sowie der schonungslose Umgang mit den Waldböden durch Land- und Forstwirtschaft dem Fortbestand der Tiere schade.

Dramatisch sei die Situation vor einigen Tagen am Roggenburger Weiher gewesen, wie sich Döring erinnert: „Dort lagen etwa 50 überfahrene Frösche auf der Straße.“ An die Autofahrer appellieren die Umweltschützer deshalb, sich bis Ende April an die Geschwindigkeitsbegrenzung entlang der Schutzzäune zu halten und hier mit besonderer Rücksicht zu fahren. Nicht zuletzt, weil hier auch die Helfer am Straßenrand unterwegs sind, um die Tiere einzusammeln.

Weitere Möglichkeiten, bei der Rettung von Amphibien zu helfen, sind im Internet unter bund-naturschutz.de zu finden.

Themen Folgen