Hier gibt es Kunst auf den zweiten Blick

Beim zweiten künstlerischen Spaziergang durch Neu-Ulm entdecken die Teilnehmer sowohl Gelungenes als auch Schmierereien.

Von Andreas Brücken

Für die einen sind es Schmierereien, für die anderen sind es Kunstwerke: Graffiti, Parolen oder Aufkleber, die in der Regel von Unbekannten an Hauswänden, Straßenschildern oder Schaltkästen angebracht werden. Der Fachmann für Kunst am Bau und im öffentlichen Raum, Johannes Stahl, führte rund 30 Schaulustige zur zweiten Ausgabe des künstlerischen Stadtspaziergangs durch Neu-Ulm. Als fachkundige Verstärkung mit dabei war Danijel Brekalo alias Gigo Propaganda.

Der Künstler aus Essen sei ein „Trüffelschwein“, wenn es um das Aufspüren der meist ungewollten Kunstwerke ginge, erklärte Stahl. Doch selbst der Experte aus dem Ruhrgebiet tat sich in der Neu-Ulmer Innenstadt schwer, Graffiti zu finden, wie er zugab. Fündig wurde die Gruppe aber dennoch an der Backsteinfassade der Petruskirche. Hier waren die Versuche, die Mauer von einer Parole zu reinigen, nur von mäßigem Erfolg gekrönt: „Achtung Sparer, Ihr Geld ist in Gefahr“, war dort zu lesen. Oder sollte die Botschaft vielleicht „Syrer“ statt „Sparer“ lauten? Die Teilnehmer wurden sich auch nach längerer Diskussion nicht einig.

Manche Schriftzüge sind nicht sehr einfallsreich

Nicht weit entfernt, in einer Hauseinfahrt ist ein „Neu-Ulm“-Schriftzug zu lesen, auf dem das „E“ durch ein Eurozeichen ersetzt wurde. Das sei wenig einfallsreich und hätte nichts mit Kunst zu tun, befanden die Teilnehmer.

Ein bemerkenswertes typografisches Werk dagegen wollten die beiden Experten mit einem Aufkleber an einer unscheinbaren Hinweistafel entdeckt haben: „FCK SUV“ ist darauf in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund und roter Einfassung zu lesen. Stahl stellte die Frage in die Runde, ob die Farben auf die alte Reichskriegsflagge hinweisen sollen oder Spuren der linksautonome Szene sein könnten, die ebenfalls Rot und Schwarz verwenden würden.

Dass sich Kunst und Schmiererein nicht immer leicht voneinander unterscheiden lassen, ließen die beiden Fachleute außer Frage. Doch Stahl stellte klar, dass Straßenkunst meist „Kunst ohne Auftrag“ sei. Ungewollte Kunst würde die Umgebung verändern: „Wer immer wieder an einem geschriebenen Begriff oder einer Parole vorbeigeht, beginnt nachzudenken“, erklärte Stahl.

