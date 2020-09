Hotel Golden Tulip vor dem Aus: Es steht für Neu-Ulm viel auf dem Spiel

Plus Die Zeit läuft ab: Die letzte Nacht im Ex-Mövenpick in Neu-Ulm kann für 30. September gebucht werden. Der Immobilien-Besitzer verhält sich äußerst fragwürdig.

Schlechte Nachrichten dringen aus dem Golden Tulip in Neu-Ulm. Schlechte Nachrichten für die 60 Mitarbeiter und auch schlechte Nachrichten die Stadt Neu-Ulm. Für das benachbarte Edwin-Scharff-Haus ist das Restaurant Edwin’s systemrelevant.

Das Lokal im Besitz der Stadt Neu-Ulm hat aber nur eine Perspektive, wenn der Hotelbetrieb weitergeht. Und Kongresse und Konferenzen haben ohne Gastronomie ebenso keine Chance. Somit steht das ganze Konstrukt des Standorts vor dem Scheitern.

Auch wenn es dafür keine Beweise gibt: Es liegt auf der Hand, dass der Besitzer der Immobilie, die Düsseldorfer Anter-Group, mit dieser Taktik nur den Preis des Hotels nach oben treiben will. Und zwar auf dem Rücken der Mitarbeiter. Ist das Hotel erst mal abgewickelt, kann ein etwaiger Nachfolger neue Menschen zu schlechteren Konditionen anstellen.

Wie zu hören ist, erzählten Mitarbeiter der Anter-Group, dass nun in großem Stil umgebaut werde. Die Rede sei von Whirlpools in jedem Zimmer gewesen. Doch das ist wenig glaubhaft. Zuvorderst verdient die Firma Geld mit der Immobilien-Spekulation, nicht mit dem Betrieb ihres einzigen Hotels in Dortmund. Brancheninsider halten es deswegen für mehr als unwahrscheinlich, dass dieses Unternehmen mal eben viele Millionen in die Hand nimmt, um aus dem Ex-Mövenpick ein Wellness-Hotel zu machen.

Nun tickt die Uhr für die Belegschaft: Interessenten für das 240-Betten-Hotel seien da, sagt der Insolvenzverwalter. Die Anter-Group sollte ihre Gewinnerwartung etwas runterschrauben.

