Hühnerfest erneut als Lieferservice: Jetzt mit Pfuhler Bier im Angebot

Die Fußballer des TSV Pfuhl fahren zum eigentlichen Hühnerfest wieder gegrillte Hendl aus. Neu ist ein Online-Bestellportal und das Pfuhler Bier.

Es soll nicht wie viele andere Feste in der Region ersatzlos ausfallen, das Pfuhler Hühnerfest soll vielmehr in die eigenen vier Wände verlagert werden: Die Fußballer des TSV wollen am Sonntag, 16. Mai, wieder kräftig in die Pedale – statt gegen den Ball treten und frisch gegrillte Hendl ausliefern. „Ein normales Hühnerfest mit Festzelt und Gästen wäre uns zwar lieber, aber daran ist aktuell nicht zu denken. Ein herber Verlust, aber wir geben nicht auf“, sagt Gert Schiele, Vorsitzender des Fördervereins Fußball. Weil die Liefer-Aktion im vergangenen Jahr sehr gut angenommen wurde, soll es jetzt eine Wiederauflage geben – mit erweitertem Angebot.

Neben den „Klassikern“ wie frisch gegrillte halbe Hendl, Semmel und Kartoffelsalat steht heuer auch „Pfuhler Bier“ auf der Menükarte. „Es war ein Wunsch zahlreicher Kunden, die wir beliefern durften, dann haben wir geschaut, wie wir das umsetzen können“, erklärt Schiele. Bier aus Pfuhl ist zwar nichts vollkommen Neues, doch wo die frühere Pfuhler Brauerei Maxl Bräu einst Gerstensaft braute, steht mittlerweile ein Gebäudekomplex mit mehreren Mietswohnungen – erbaut im Auftrag des Drogeriekönigs Erwin Müller.

Im "Pfuhler Bier" steckt das Export Hell vom Kapplerbräu in Altomünster

Das Festkomitee musste sich also nach Alternativen umschauen und wurde über Kontakte beim in der Region eher weniger bekannten Kapplerbräu in Altomünster (Kreis Dachau) fündig. Bis auf das Etikett ist das Bier also nicht wirklich aus Pfuhl. Beliebt scheint es aber dennoch zu sein. „Wir machen erst seit wenigen Tagen Werbung, die Nachfrage ist enorm. Vielleicht liegt das auch am Holz-Tragerl, das wir passend dazu entworfen haben.“

Mehr als 170 Bestellungen wurden im vergangenen Jahr entgegengenommen, knapp 800 halbe Hendl ausgeliefert. Ob es auch heuer wieder so viele werden? „Schön wäre es. Logistisch aber ein enormer Aufwand“, sagt Schiele. In Vorbereitung auf die Wiederauflage des Lieferservice habe man sich daher Hilfe aus dem benachbarten Burlafingen bei zwei Jung-Unternehmer geholt – einer Logistiker, der andere IT-Berater – eine Online-Bestellseite entworfen haben. „Die ist echt super geworden. Vielleicht machen wir ja bald Amazon Konkurrenz“, sagt Schiele mit einem Augenzwinkern.

Hühner-Lieferservice in Pfuhl: Bestellungen sind schon jetzt möglich

Doch weltweit wollen die Pfuhler gar nicht unterwegs sein. Das Liefergebiet beschränkt sich auf Pfuhl und die nähere Umgebung. Eine Selbstabholung am Standort bei der Metzgerei Schmid in der Hauptstraße ist aber auch möglich. Bestellungen werden schon jetzt entgegengenommen unter lieferservice.huehnerfest.de oder unter der Telefonnummer 0176/28195286. (AZ)

