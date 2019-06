15:00 Uhr

Hund beißt 71-Jährige im Biergarten in den Oberschenkel

Ein Hund beißt eine 71-jährige Frau in einem Biergarten in Holzheim. Als die Frau von der Bank fällt, beißt das Tier noch mal zu.

Ein Hund hat eine 71-Jährige in einem Biergarten in Holzheim in den Oberschenkel gebissen – und das gleich zwei Mal. Wie die Polizei mittelt, war die 71-jährige Frau am Samstagabend auf dem Rückweg von der Toilette zu ihrem Sitzplatz.

Der Hund springt unvermittelt hoch und beißt zu

Dort angekommen, sprang unvermittelt ein Hund unter ihrem Tisch hervor und biss sie in den Oberschenkel. Die Frau stürze daraufhin zu Boden und wurde dort ein zweites Mal durch den Hund gebissen. Neben der Bisswunden am linken Oberschenkel zog sich die 71-Jährige durch den Sturz mehrere Schürfwunden an Ellenbogen und dem Knie zu.

Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ging die Frau zum Arzt. Die 45-jährige Hundehalterin bekommt eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (az)

