IHK Ulm warnt: Unternehmen stehen wegen Corona mit dem Rücken zur Wand

Der zweite Lockdown bremst die zwischenzeitliche Erholung der regionalen Wirtschaft. Der finanzielle Druck auf zahlreiche Unternehmen nimmt zu.

Nach einer konjunkturellen Erholung in den Sommer- und frühen Herbstmonaten des Jahres 2020 hat die regionale Wirtschaft der Region Ulm der Industrie- und Handelskammer (IHK) mit den erneuten Einschränkungen seit November einen herben Dämpfer erhalten. Der IHK-Konjunkturklimaindex, ein gemeinsames Maß für die Lageurteile und Erwartungen, erreicht zum Jahresauftakt erneut 104 Zähler und liegt damit weiter deutlich unter dem Vorkrisenniveau.

Der zweite Lockdown trifft Ulm härter

„Der zweite Lockdown ist in Dauer und Auswirkungen deutlich härter als der erste. Die Kluft zwischen den Betrieben, die geöffnet haben dürfen und denen, die geschlossen sind, wird immer größer“, kommentiert der Präsident der IHK Ulm, Jan Stefan Roell, das Ergebnis der aktuellen IHK-Konjunkturumfrage.

Die seit einem Jahr andauernde Corona-Krise spalte die regionale Wirtschaft. Auf der einen Seite gibt es etwa zehn Prozent Corona-Gewinner, rund 20 Prozent sind nicht von den Auswirkungen der Krise betroffen. Der große Rest hat coronabedingt mit teilweise erheblichen Umsatzrückgängen zu kämpfen. So verwundert es nicht, dass mehr als 60 Prozent der Unternehmen von einer allenfalls befriedigenden bis schlechten Geschäftslage berichten. Besonders betroffen sind Gastronomie, Hotellerie, Teile des Einzelhandels und zahlreiche – vor allem kleinere – Dienstleister, etwa aus der Event- und Veranstaltungsbranche. Erstaunlich robust steht hingegen die Industrie da.

Nur wenige Unternehmen rechnen mit einer schnellen Rückkehr zum Vorkrisenniveau

Auch der Blick nach vorne zeigt ein ähnliches Muster. Insgesamt liegen die Optimisten bei den Erwartungen an die kommenden Monate fast gleichauf mit den Pessimisten. Das Gros der regionalen Betriebe geht von einer weiteren Geschäftsentwicklung auf dem bisherigen, gedämpften Niveau aus. Nur wenige Unternehmen rechnen mit einer schnellen Rückkehr zum Vorkrisenniveau: Jeder dritte Betrieb geht frühestens im Jahr 2022 von einer Rückkehr zur normalen Geschäftstätigkeit aus. 29 Prozent erwarten dies nicht vor dem 2. Halbjahr 2021. Die Corona-Pandemie und deren Verlauf bleibt für 80 Prozent der Unternehmen zudem das größte Risiko für die weitere Entwicklung.

Die Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Corona-Krise spiegeln sich auch in der Investitionsbereitschaft wider. Die Betriebe bleiben mit ihren Investitionsplänen zurückhaltend. Die große Mehrheit beabsichtigt, künftig weniger oder allenfalls gleichbleibende Investitionen zu tätigen.

Auch die Beschäftigungspläne sind weiterhin von Zurückhaltung geprägt. Das Gros der Betriebe plant, an dem derzeitigen Beschäftigungsstand festzuhalten und Entlassungen zu vermeiden. Hierfür nehmen viele Unternehmen das bewährte Mittel der Kurzarbeit in Anspruch. Die Arbeitslosenquote bleibt mit 3,5 Prozent im Januar daher recht robust.

IHK-Präsident: "Die Politik muss endlich liefern“

Die Wirtschaft brauche endlich eine Perspektive. Hierzu gehörten neben einer Öffnungsstrategie auch Hilfen, die wirklich helfen. Zudem schulde die Politik immer noch eine passende Antwort.

Die Politik muss endlich liefern“, fordert der Präsident der IHK Ulm, Jan Stefan Roell. Bild: Alexander Kaya (Archivfoto)

"Das ist nach zwölf Monaten Pandemie ein Unding. Zahlreiche Unternehmen stehen völlig unverschuldet mit dem Rücken zur Wand und die Lage spitzt sich mit jedem Tag, den diese geschlossen haben müssen, weiter zu. Die Politik muss endlich liefern“, fordert Roell.

Ladenhüter Modebekleidung, Sportwaren und Schuhe

Vor allem der stationäre Einzelhandel mit Angeboten von Saisonware, wie Modebekleidung, Sportwaren und Schuhe, kommt mehr und mehr an seine finanziellen Grenzen. Denn die Umsatzrückgänge sind markant und wichtige Einnahmequellen wie das Weihnachtsgeschäft blieben durch die Ladenschließungen aus. Auf der anderen Seite steht der nach wie vor geöffnete Lebensmittelhandel so gut da wie lange nicht mehr. Insgesamt ist die Stimmung in der Branche stark eingetrübt. Der Blick nach vorne falle pessimistisch und zurückhaltend aus.

Die Stimmung unter den Dienstleistern sei sehr unterschiedlich. So steht das Verkehrsgewerbe sehr ordentlich da, und auch im Kreditgewerbe hat sich die Lage zumindest nicht verschlechtert. Dem stehen zahlreiche Serviceunternehmen gegenüber, die ihrer Geschäftsaktivität nicht oder nur eingeschränkt nachgehen können und in besonderem Maße von der Corona-Pandemie betroffen sind. Darunter das Hotel- und Gaststättengewerbe, das Messe- und Veranstaltungswesen oder zahlreiche personenbezogene Dienste.

Der Aufwärtstrend in der Industrie hält jedoch an. Die Geschäftslage und die Umsätze machen weiter an Boden gut. Dabei profitiert die Industriekonjunktur von Aufträgen aus dem In- und Ausland, die wieder zunehmen. (AZ)

