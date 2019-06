00:31 Uhr

Im Sportpark wird gefeiert

Am Wochenende findet das Sommerfest des SC Vöhringen statt. Neben Party ist auch viel Bewegung geboten

Von Ursula Katharina Balken

Das Sportpark-Sommerfest ist stets ein Höhepunkt der Vöhringer Festivitäten in der warmen Jahreszeit. Dieses Jahr beginnt die dreitägige Veranstaltung am Freitag, 28. und endet am Sonntag, 30. Juni. Auf dem Festplatz im Sportpark wird fröhlich gefeiert und eine Vielzahl sportlicher Aktivitäten ist geboten: vom Fußballturnier über Partien der Handballer bis hin zum Basketball-Wettbewerb.

Los geht es am Freitag um 15 Uhr, wenn Bürgermeister Karl Janson den Startschuss für das Kinderfest gibt. Die Grundschulen treten zum Wasserstaffel-Lauf an, die schnellsten und geschicktesten Läufer werden mit Medaillen ausgezeichnet. Im Bereich des Hochsprung-Areals werden vielseitige Spiele angeboten, betreut von den Übungsleiterinnen des SC Vöhringen. Um 17.30 Uhr setzen die Kinder einen bunten Schlusspunkt, wenn sie Luftballons in den Himmel steigen lassen. Auf dem Festplatz ist um 16 Uhr gemütlicher Auftakt bei Kaffee, Kuchen und Musik. Neun Mannschaften ermitteln auf den Stockerbahnen ab 18 Uhr den Stadtmeister. Um 20 Uhr unterhält die Band Time Square die Besucher mit einem umfangreichen Repertoire.

Samstag startet um 10 Uhr auf dem Sportpark-Parkplatz der „Rottal-Classic“ mit Retro-Rennrädern. Die Teilnehmer können 120 oder 80 Kilometer zurücklegen. Um 14 Uhr findet im Stadion ein Fußballturnier der Bambini und der F-Jugend statt. Um 16 Uhr spielen in der Sportpark-Halle die Handball-Frauen des SCV und aus Giengen/Brenz (Bezirksliga Stauferland) gegeneinander. Um 18 Uhr findet in der Halle die Begegnung zwischen dem SC Vöhringen und dem TSV Niederraunau (Landesliga Bayern) statt. Zur selben Zeit startet der Abend der Vereine auf dem Festplatz. Um 19.30 Uhr beginnt dort der Schlagerabend mit der Band Party Sound.

Um 8.30 Uhr beginnt am Sonntag auf den Stockerbahnen das Wanderpokal-Turnier. Um 9 Uhr wird zum ersten Mal das Sportpark-Sommerfest-Turnier der Basketballer ausgetragen, an dem U12-/U14- und U16-Spieler teilnehmen. Wer beim Spiel der Könige zuschauen will, kann dies bei der Schachdemonstration ab 9.30 Uhr tun. Um 10 Uhr geht es in der Gaststätte beim Preis-Schafkopfen hoch her, es wird mit Wenz gespielt. Wem nach einem zünftigen Frühstück ist, der geht um 10 Uhr zum Frühschoppen mit der Musikkapelle Illerberg-Thal auf den Festplatz. Um 14 Uhr findet das 17. Streetball-Turnier statt. Anmeldungen sind im Jugendhaus oder am Spieltag von 11 bis 13 Uhr beim Basketballfeld möglich. Nach dem Turnier findet ein Dreier-Contest statt. Auf dem Festplatz spielt von 15 Uhr an die Stadtkapelle Vöhringen.

Infos zum Dreier-Contest unter der Nummer 0151/26863813.

