vor 47 Min.

Im Wiley-Park steht jetzt eine Bank, die das Handy auflädt

So sieht sie aus, die erste smarte Solarbank in Neu-Ulm. Sie steht neben dem Skatepool im Sportpark Wiley.

Im Wiley-Park können Bürger an einer smarten Bank ihr Handy laden. Den Strom dafür stellt die Sitzgelegenheit selbst her. Und das ist noch nicht alles.

Der Sport- und Freizeitpark Wiley ist um ein neues Angebot reicher: Auf einer Sitzbank können Parkbesucher ab sofort nicht nur Platz nehmen, sondern gleichzeitig auch ihr Mobiltelefon aufladen und kostenlos im Internet surfen. Möglich macht das die erste sogenannte „smarte Solarbank“ in Neu-Ulm.

An zwei integrierten USB-Buchsen können Smartphones aufgeladen werden. Auch kabelloses Laden von Geräten mit Induktionsfunktion ist nach Angaben der Stadt möglich. Den Strom dafür stellt die Bank selber her – mittels Solarpanelen, die in der Sitzfläche integriert sind. Die Bank kann aber noch mehr: Sie ist zugleich ein Hotspot. Nutzer können sich dort in das offene und kostenfreie WLAN „Free WLAN Stadt Neu-Ulm“ einloggen und dann kostenfrei im Internet surfen.

In der smarten Solarbank im Wiley-Park ist eine LED-Beleuchtung integriert

Eine in der Bank integrierte LED-Beleuchtung sorgt zudem in der Dämmerung für ausreichend Licht beim Surfen. Die smarte Solarbank, die von der Citysens GmbH aus Ulm vertrieben wird, befindet sich im Sport- und Freizeitpark Wiley neben dem Skatepool.

Der Ausschuss für Finanzen, Inneres und Bürgerdienste hatte im Januar die Errichtung zweier Solarbänke im Stadtgebiet beschlossen. Im kommenden Jahr soll eine weitere smarte Bank im Stadtteil Ludwigsfeld aufgestellt werden. Die Kosten für das Projekt bela ufen sich auf rund 3500 Euro pro Bank. (az)

