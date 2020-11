vor 33 Min.

In Beuren gibt es bald vier neue Bauplätze

Plus In Zukunft soll privater Grund für Wohnungen genutzt werden.

Ein privater Grundstücksbesitzer bietet dem Markt Pfaffenhofen etwa 3500 Quadratmeter Fläche zur Bebauung an. Insgesamt vier Baugrundstücke werden so am nördlichen Ortsrand von Beuren geschaffen.

Wer die Grundstücke bekommt, entscheidet der Eigentümer

Schon im vergangenen Jahr sei die Anregung des privaten Eigentümers bei der Verwaltung eingegangen, wie Bauamtsleiter Alexander Gehr in der jüngsten Marktratssitzung berichtete. Die Grundstücke sind jeweils rund 800 Quadratmeter groß und dürfen höchstens zweigeschossig bebaut werden. Außerdem müssen laut Bebauungsplan je ein Hofbaum auf dem Grundstück sowie mehrere Sträucher gepflanzt werden. Letztendlich wird der Eigentümer entscheiden, wer die Wohnbaugrundstücke bekommt.

Der Marktgemeinderat billigte in der Sitzung den Bebauungsplan einstimmig – mit einer Einschränkung: Stein- und Schottergärten sollen ab einer Größe von zehn Quadratmetern verboten werden. (sohu)

