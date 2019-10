vor 31 Min.

In Holzheim hat’s gefunkt

Ehepaar Schmidt feiert 60. Hochzeitstag

Rosa und Günther Schmidt haben am Donnerstag, 24. Oktober, ihren 60. Hochzeitstag gefeiert. Neu-Ulms OB Gerold Noerenberg gratulierte dem Jubelpaar.

Kennengelernt haben sich die Eheleute vor über 70 Jahren: Rosa Schmidt, geborene Heinz, ist in Holzheim geboren und aufgewachsen. Ihr Mann Günther stammt aus dem Sudetenland. 1946 kam er mit zwölf Jahren mit seiner Familie ebenfalls nach Holzheim. So haben sich die beiden in der Schule kennengelernt und waren durch gemeinsame Hobbys, den Sportverein und das Theaterspielen in Holzheim, bald miteinander befreundet. Die Jahre vergingen und aus Freundschaft wurde Liebe. Mit 18 Jahren ist Günther Schmidt mit seiner Familie nach Neu-Ulms gezogen. „Da dachte ich schon: Jetzt sucht er sich bestimmt eine Andere“, erinnert sich Rosa Schmidt heute und lacht. Die Sorgen waren natürlich unberechtigt, denn: „Ich bin dann mehrmals die Woche mit dem Rad von Neu-Ulms nach Holzheim gefahren“, erzählt Günther Schmidt. 1959 läuteten die Hochzeitsglocken. Die frisch vermählten Eheleute zogen in ihr Haus in Ludwigsfeld, in dem sie bis heute wohnen.

Günther Bosch hat im Außendienst bei der Firma Nagel Baumaschinen in Ulm gearbeitet und dort seinen Meister für Hochbau gemacht. Seine Frau Rosa hat sich um das Haus und die Kinder gekümmert. Später hat sie halbtags bei der Firma Lipp in der EDV und anschließend im gleichen Betrieb wie ihr Mann gearbeitet. Neben der Arbeit waren die Eheleute viele Jahre in Vereinen aktiv: Rosa Schmidt war über 40 Jahre lang beim Kirchenverein und ihr Mann Günther im Turnverein. Einmal im Jahr fährt das Ehepaar mit Freunden und Bekannten in den Wellnessurlaub. „Wir fühlen uns hier in Ludwigsfeld sehr wohl, sind aber auch immer noch mit Holzheim verbunden“, sagt Rosa Schmidt.

Das Ehepaar hat zwei Kinder und fünf Enkelkinder. (az)

