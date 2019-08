13:59 Uhr

In Senden brennen in der Nacht zwei Autos

Mehrere Anrufer informierten die Polizei in der Nacht auf Freitag über ein brennendes Auto in der Wielandstraße in Senden.

Flammen greifen in der Wielandstraße von einem Auto auf das daneben stehende über. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

In der Nacht auf Freitag haben in der Wielandstraße in Senden zwei Autos gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet zur Klärung des Vorfalls um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gleich mehrere Mitteilungen gingen nach Angaben der Polizei gegen 3.45 Uhr in der Nacht über Notruf ein. Die Anrufer teilten zunächst mit, dass ein Auto in der Wielandstraße brenne. Kurz darauf schlugen die Flammen auf einen daneben parkenden Wagen über. Mehrere Polizeistreifen machten sich auf den Weg dorthin. Zeugen berichteten den Beamten, dass ihnen vor dem Brand zwei junge Männer am Tatort aufgefallen seien, die dann in Richtung See wegrannten. Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief allerdings ergebnislos. In einer Seitenstraße in der Nähe des Tatorts wurden dafür zwei geparkte Autos entdeckt, an denen die Außenspiegel beschädigt waren.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen

Wie die Polizei weiter mitteilt, hatten die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Senden den Brand schnell unter Kontrolle, allerdings gelangte verunreinigtes Löschwasser in die Kanalisation, sodass später auch noch ein Pumpwagen zur Reinigung zum Einsatz kam. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 15000 Euro. Nach den bisherigen Tatumständen muss von Brandstiftung ausgegangen werden, einen technischer Defekt können die Beamten zum derzeitigen Ermittlungsstand aber auch nicht ausschließen. Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Hinweise aus der Bevölkerung nehmen die Kriminalbeamten unter der E-Mail-Adresse pp-sws.neu-ulm.kpi@polizei.bayern.de oder unter der Rufnummer 0731/8013-0 entgegen. Auch die Polizei in Senden (07307/91000-0) nimmt Hinweise entgegen. Ganz konkret fragen die Ermittler: Wer hat in der Zeit zwischen 3 und 4 Uhr im Bereich der Wielandstraße nahe dem kleinen Baggersee Beobachtungen gemacht oder etwas gehört? Möglicherweise fielen Fahrzeuge oder Personen auf. (az)

