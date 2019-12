vor 22 Min.

In der alten FH Neu-Ulm können bald Kinder herum toben

Neues Leben in der alten FH: Die Kita Schatzinsel bezieht einen Teil des Neu-Ulmer Gebäudes, das jahrelang leer stand.

Von Michael Ruddigkeit

Noch sind die Gänge verwaist, die Garderoben leer und die Zimmer noch nicht ganz eingeräumt. Doch bald sollen hier Kinder spielen, lernen und herumtoben. Der Zeitplan steht: Ab 8. Januar sollen drei Gruppen der benachbarten Kindertagesstätte Schatzinsel einen Teil der Räume in der alten Fachhochschule (FH) Neu-Ulm beziehen. Das könnte allerdings knapp werden, weil noch nicht alle bestellten Möbel geliefert und aufgebaut wurden.

In allen Gruppenräumen gibt es WLAN

Das erfuhren Stadträte und Mitglieder der Verwaltung bei einer Ortsbesichtigung vor der letzten Stadtratssitzung in diesem Jahr. Die Gäste bekamen bei einem Rundgang einen Eindruck davon, wie die Räume, die der Stadt gehören, künftig genutzt werden. So gibt es drei Gruppenräume, in denen bereits Tische, Stühle, Hocker, Regale und einige Dreiräder stehen, eine Küche mit Essraum, der bei Bedarf abgetrennt werden kann, einen Therapieraum, einen Materiallagerraum und einen Ruhe- und Bewegungsraum, in dem mehrere Matten neben- und übereinander liegen. Draußen an der Tür steht noch das alte Schild mit der Aufschrift „EDV-Labor“. Im Raum A111 war mal das Afrikazentrum der alten FH untergebracht. Sämtliche Gruppenräume sind mit WLAN und einem PC-Platz ausgestattet. Ein Übergangsraum befindet sich zwischen der bestehenden Kita und dem neu genutzten Trakt an der Steubenstraße.

Ursprünglich sollten die zusätzlichen Kindergartengruppen in Container ziehen

„Je früher wir hier anfangen können, desto besser“, sagte Oberbürgermeister Gerold Noerenberg. „Das hier ist keine Notlösung, sondern eine toll funktionierende Lösung.“ Eigentlich sollte die Kita Schatzinsel mit Containern erweitert werden, um die bestehenden Platzprobleme zu lösen. Doch die Räume in der alten FH konnten erheblich günstiger und schneller kindgerecht umgebaut werden. Diese Lösung ergab sich letztlich durch das Scheitern des Nuxit. Denn ursprünglich hatte die Stadt geplant, im Falle der Kreisfreiheit die ehemalige Fachhochschule zu nutzen, um dort zusätzliches Personal unterzubringen. Nach der Absage aus München war das nicht mehr in vollem Umfang erforderlich.

Die Neu-Ulmer Geschichtsbibliothek zieht ebenfalls in die alte Fachhochschule

Zusätzliche Räume braucht die Stadt aber dennoch, weil das Neu-Ulmer Rathaus zu eng geworden ist. Welche Abteilungen in die Steubenstraße umziehen werden, ist noch unklar. Offenbar sind nicht alle Beschäftigten von der Aussicht begeistert, aus der Innenstadt ins Vorfeld wechseln zu müssen. Fest steht, dass in unmittelbarer Nachbarschaft der neuen Kita die Neu-Ulmer Geschichtsbibliothek einzieht. Die Stadtbibliothek wird ebenfalls weiterer Nutzer, allerdings dauert das noch. Die Bücherei zieht übergangsweise um, wenn das LEW-Areal neu bebaut wird. Die Vorbereitungen für den Umzug sollen in diesem Jahr getroffen werden. Doch das alte Gebäude am Heiner-Metzger-Platz wird vermutlich frühestens Ende nächsten Jahres abgebrochen.

