vor 32 Min.

Infobus zeigt, wie sich fühlt Multiple Sklerose anfühlt

Die Initiative „trotz MS“ will mit einem Infobus aufklären – und eine Betroffene erzählt, warum die Krankheit Multiple Sklerose für sie wie eine Freundin ist.

Von Andreas Brücken

Zunächst vermittelt die Inneneinrichtung des kleinen Busses, die wie ein zu enggeratenes Kaffeehaus aussieht, einen vertrauten Eindruck. Doch schon nach den ersten Schritten fallen die Bewegungen schwer: Der Boden ist schwammig und die Beine fühlen sich lahm an. Ein Gefühl, dass Heike Urban täglich begleitet. Die 58-Jährige leidet seit etwa acht Jahren unter der Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose: „Einfache Handgriffe, wie das Einschalten der Spülmaschine, kosten viel Kraft und fordern die ganze Konzentration.“ Genau das konnten die Besucher des Informationsbusses der Initiative „trotz MS“ jüngst in Ulm am eigenen Körper erleben, denn das Fahrzeug machte in der Neuen Mitte Halt.

Dabei erfahren die Besucher, wie schwer jeder Handgriff fallen kann – beispielsweise wenn sie versuchen, einen der Stühle im Infobus anzuheben. Sind doch die Möbel nicht aus Holz, wie sie augenscheinlich aussehen, sondern aus massiven Metall. Die Anzeigentafel an der Wand, auf der die angebotenen Getränke auf einem Bildschirm zu lesen sind, verschwimmt immer wieder. Auch das gehört oft zu den Symptomen der MS-Krankheit, wie Urban sagt. Doch für sie sei das Sehen kein Problem, fügt sie hinzu.

Leben mit MS: Heike Urban erzählt in Ulm ihre Geschichte

Das „etwas nicht stimmt“ ist Heike Urban bei den Ausflügen mit der Wandergruppe aufgefallen. Immer kürzer seien die Strecken und immer häufiger die Pausen geworden, erzählt die 58-Jährige und erinnert sich: „Dann bin ich öfter auf die Straße gestürzt und konnte mir nicht erklären, warum.“ Eine langjährige Odyssee zu den verschiedensten Ärzten, die die Ursache herausfinden sollten, begann für Urban. Im Jahr 2013 bekam sie vom Neurologen dann die Diagnose MS. Doch von ihrer Krankheit will sich Urban nicht unterkriegen lassen. Mehr noch: „Die MS ist für mich wie eine Freundin, die mich herausfordert, mein Leben intensiver und bewusster zu leben.“

Dankbarer über die kleinen Dinge, die ihr das Leben beschwert, sei sie in den vergangenen Jahren seit der Diagnose geworden. Sie zieht den Vergleich mit einem Kind, das eine Pralinenschachtel vor sich hat und alle süßen Stücke auf einmal aufisst. „Ich weiß, dass mein Leben nur begrenzt ist und genieße deshalb meine Umwelt, anstatt mich über jede Kleinigkeit aufzuregen. Das Leben mit MS sei für sie deshalb auch nicht schlimmer, sondern einfach anders geworden.

Mit dem Infobus wollten die Veranstalter auf die Krankheit hinweisen und zum Gespräch einladen. Ungezwungen bei einer Tasse Kaffee oder Tee hatten die Interessierten die Möglichkeit, sich mit Experten und Betroffen auszutauschen.

Multiple Sklerose wurde bereits im 15. Jahrhundert bekannt

Die Multiple Sklerose zeigt sich in einer Vielzahl von Symptomen und verläuft bei jedem Betroffenen anders. In jedem Fall aber steckt eine Fehlsteuerung des Immunsystems hinter der chronischen Erkrankung: Befehle und Reize, die von unseren Gehirnzellen an Muskeln oder Organe gesendet werden, kommen verzögert oder gar nicht mehr an ihrem Zielort an. Auch umgekehrt gelangen aufgenommene Reize nicht auf schnellstem Wege ins Gehirn, können also nicht mehr richtig verarbeitet werden. Deshalb kann es bei MS zu Bewegungs- und Empfindungsstörungen kommen.

Bekannt wurde die Krankheit bereits im 15. Jahrhundert. In den 1990 wurden die ersten Arzneimittel zur Behandlung von MS entwickelt, welche die Erkrankung zwar kontrollieren und verlangsamen, jedoch nicht heilen können.

