Inklusionsunternehmen Adis hat eine bewegte Geschichte

Das Inklusionsunternehmen Adis der Lebenshilfe Donau-Iller nahm seinen Betrieb in Amstetten auf. Aber erst am Standort Neu-Ulm blühte es so richtig auf.

Von Ariane Attrodt

Neu-Ulm Wäre das Unternehmen Alb-Donau-Industrie-Service – kurz: Adis – ein Kind, es hätte schon zweimal die Pubertät hinter sich, so Jürgen Heinz, Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe Donau-Iller. Denn das Inklusionsunternehmen der Lebenshilfe hat bereits eine bewegte Geschichte hinter sich – und das, obwohl es erst seit zehn Jahren existiert. „Es war anstrengend – wunderschön, aber anstrengend“, berichtete Heinz am Freitag auf der Feier zum zehnjährigen Bestehen. Doch die turbulenten Zeiten sind nun vorbei: „Diese Phase haben wir hinter uns gebracht.“ Adis stehe mittlerweile auf stabilen Beinen – und hat in den kommenden Jahren viel vor.

Gegründet wurde das Inklusionsunternehmen 2009, es nahm seinen Betrieb zunächst in Amstetten auf. Dort hatte die Lebenshilfe ein ehemaliges Bundeswehrgelände übernommen – 65000 Quadratmeter groß, mit 70 Hallen und Sozialgebäuden und mitten im Wald. Es sei ein „Abenteuer“ gewesen, erzählt Vorstandsvorsitzender Heinz. Die Lebenshilfe nutzte nur einen kleinen Teil selbst, der Rest wurde vermietet. Doch dann geriet das Unternehmen in Schieflage. Die Firma Liebherr zog die Ersatzteilkonfektionierung ab, auch bei der Kühlermontage gab es Probleme. Am Ende zeigte sich, dass das Gelände in Amstetten nicht geeignet ist.

Neu-Ulmer Inklusionsunternehmen Adis hat derzeit 41 Mitarbeiter

Mit dem Umzug nach Neu-Ulm im Januar 2016 blühte das Unternehmen auf: Neue Aufträge wurden gewonnen. Zu den Kunden zählen heute unter anderem Liebherr – dies war auch der erste Großkunde, den das Unternehmen bereits in seinen ersten Jahren hatte – Asys, Müller und Bader in Senden. „Adis wäre nicht mehr da, wenn es nicht Kunden gebe, die soziale Verantwortung übernehmen“, betonte Heinz und fügt hinzu: „Adis hat sich gemacht – und dafür braucht man auch Zeit.“

Statt ursprünglich 500 Kühler pro Jahr werden nun 2800 Stück produziert, hinzu kommt der erfolgreich laufende Cap-Markt in der Neu-Ulmer Innenstadt, der im Juli 2016 an die Adis überging. Aktuell beschäftigt das Inklusionsunternehmen, das sich im Wesentlichen über eigene Umsätze finanziert, 41 Mitarbeiter mit und ohne Beeinträchtigungen. Alle von ihnen werden nach Tarif bezahlt. „Das sollte eigentlich auch selbstverständlich sein“, so Heinz.

Der "Ulmer Spatz" ging auf die Donau-Iller-Werkstätten der Lebenshilfe über

Das Geschäftsfeld erweiterte sich kurzzeitig übrigens um ein weiteres Feld – die Personenschifffahrt: Der „Ulmer Spatz bietet“ im Sommer dienstags bis sonntags Rundfahrten zwischen Metzgerturm und Friedrichsau an. Doch bis das Schiff einsatzbereit war, musste viel repariert werden. Erstmals schwamm es im Mai 2015, seit 2017 gehört es nicht mehr zu Adis, sondern zu den Donau-Iller-Werkstätten.

Auch für die Zukunft gibt es bereits viele Pläne: So soll bald auch der Bereich Landschaftspflege aufgebaut werden. „Wir sind gerade dabei, gemeinsam dieses neue Projekt aufzuziehen“, sagte Johann Mayr vom Inklusionsamt beim Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) und fügte hinzu: „So, wie wir es jetzt bewerten, wird es von Erfolg gekrönt sein.“

Pläne von Adis: Ein Cap-Markt in kleineren Gemeinden

Zudem läuft die Suche nach einem geeigneten Standort für einen weiteren Cap-Markt – und zwar als Nahversorger in kleineren Gemeinden. Denn die Lebenshilfe will sich nach eigener Aussage dort engagieren, wo große Supermärkte auf dem Rückzug sind. Außerdem braucht eine der Hallen in der Nelsonallee eine Erweiterung. So soll Adis mittelfristig auf bis zu 50 Mitarbeiter anwachsen.

