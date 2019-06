vor 43 Min.

Integratives Sportfest in der Innenstadt

Lebenshilfe feiert Neu-Ulms Geburtstag

Mit einem integrativen Sportfest in der ganzen Innenstadt feiert die Lebenshilfe Donau-Iller den 150. Geburtstag Neu-Ulms. Am Donnerstag, 6. Juni, von 10 bis 15 Uhr sind Jung und Alt, Menschen mit und ohne Behinderung, eingeladen sich an verschiedenen Stationen gemeinsam zu bewegen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, für die Übungen braucht es keine Sportkleidung.

„Die Lebenshilfe fühlt sich der Stadt Neu-Ulm verbunden, da möchten wir zum 150. Geburtstag natürlich etwas beitragen“, erklärt Edgar Saar, Leiter der Donau-Iller Werkstätte in der Finninger Straße in Neu-Ulm, den Impuls für die Veranstaltung. Start und Ziel des Bewegungsparcours mit sieben Stationen ist das Museumscafé am Petrusplatz. Ausgestattet mit einer Stempelkarte führt der Rundgang zum Beispiel zur Stadtbücherei und Stadtverwaltung, wo man raten und knobeln kann. Weiter geht es zum Kreisjugendring, der die Geschicklichkeit beim Entenangeln auf die Probe stellt, während die Wasserwacht ein Wurfspiel vorbereitet hat. Die siebte Station ist der von der Lebenshilfe geführte Cap-Markt im Donau-Center, dort sind an der „Schmeckinsel“ die Geschmacksnerven gefragt. Ein Rollstuhlparcours mit Basketballkorb gibt die Möglichkeit, die Mobilität auf Rädern zu testen.

An allen sieben Stationen in der Innenstadt haben sich die Neu-Ulmer Vereine und Institutionen pfiffige Aufgaben für Koordination und Wahrnehmung überlegt, die jeder ausführen kann. Zurück am Petrusplatz belohnen eine Medaille und eine Urkunde die gut gefüllte Stempelkarte. Spontane Teilnahmen ohne vorherige Anmeldung sind am Veranstaltungstag jederzeit möglich. (az)

