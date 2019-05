vor 2 Min.

Internationales Fest: Nass-kaltes Wetter trübt die Stimmung

Besucher und Veranstalter leiden am Marktplatz in Ulm unter den niedrigen Temperaturen. Dabei ist einiges geboten – etwa Spezialitäten aus Kuba, Ägypten und Finnland.

Von Stefan Kümmritz

Der Mai ist gekommen, die Besucherströme bleiben aus. Das fast winterliche Wetter am Samstag sorgte dafür, dass die Stimmung beim Internationalen Fest auf dem Ulmer Marktplatz kühl blieb, die Zahl der Gäste insgesamt recht bescheiden war und längeres Verharren bei der Veranstaltung wenig Spaß machte. Mit dicker, warmer Kleidung, Regencapes und unter Schirmen kommt einfach wenig Stimmung auf.

Dabei ging es mit der Parade der Kulturen durch die City und Aufführungen diverser Völkergruppen schön bunt los. In den Zeltstraßen auf dem Marktplatz lockten Angebote vor allem kulinarischer Art, aber auch Informationen zum friedlichen Zusammenleben der Menschen und dem kulturellen Austausch zwischen den Nationen. Da aber der Besucherandrang, der zunächst bei den Auftritten der Ländergruppen auf der Bühne noch ansprechend war, spätestens, als der Regen einsetzte, merklich abflaute, mussten die Anbieter in ihren kleinen, nach vorne offenen Zelten einsehen, dass kaum noch Geschäfte und Gespräche laufen werden. Ein paar Zelte waren leer geblieben, in anderen packte der eine oder andere vorzeitig seine Sachen, während die meisten doch ebenso dick eingepackt wie dann die Musiker auf der Bühne lange ausharrten und am ersten Maiwochenende halbwegs gute Miene zum bösen (Witterungs-)Spiel machten.

Auch Brasilien, Peru, Angola und die Philippinen sind vertreten

Dabei hätte man bei einer kulinarischen Reise durch die Länder, vor allem durch afrikanische, südamerikanische und europäische, den Gaumenfreuden volle Entfaltung geben können. Da wurden Spezialitäten aus Ägypten wie Koshari und Falafel, aus Brasilien, Peru, Arabien, Angola, Griechenland, Russland, Bulgarien oder aus der Türkei und von den Philippinen meist zu höchst zivilen Preisen angeboten. Dazu kalte und warme Getränke wie türkischen Kahve (Kaffee), verschiedene Tees, aber natürlich auch einheimisches Bier, wobei sich an der Theke des Stands eher wenige Besucher zuprosteten.

Recht ausgelassen gaben sich dafür Hachet Lopez, Maria Hefele und Daniel Navia am kubanischen Stand. Da war trotz der Wetterunbilden karibische Heiterkeit zu spüren. „Was soll’s?“, so Hachet Lopez. „Das Wetter kann man nicht ändern. Es kommen wenig Leute, aber wir halten uns mit Tanzen, Singen und Zusammenrücken warm.“ In einer anderen Zeltstraße wurden zum Beispiel Köstlichkeiten aus Kamerun und Kenia wie Bohnen mit Kokosnuss offeriert. Dem Besucher wurden die Speisen gezeigt, die köstlichen Gerüche stiegen einem in die Nase, bloß: Große Lust auf Essen hatten nur wenige. Ein paar Meter weiter wurde es schwierig. Auf kleinen Schildchen las man das Angebot, so etwa Graavilotuleipä (mit Graved Lachs belegtes Roggenbrot) oder Karjalanpirakka ja munavoi (Karelische Pirogge mit Eierbutter). Zwei Frauen der Deutsch-Finnischen Gesellschaft hatten dies und noch mehr zubereitet und gaben den Leuten, die kosteten, sogar das Rezept für die jeweilige Speise mit. Der Stapel mit den Rezeptblättern nahm kaum ab. Die Frauen sahen es mit gewissem Humor und auf die schwierigen Namen angesprochen sagte die eine: „Ach, das ist doch ganz einfach. Man spricht es im Prinzip, wie es geschrieben ist.“ An einem Stand war zu lesen: „Poesie international zu verschenken.“ Viel Poesie fiel dem Besucher zu den unwirtlichen äußeren Bedingungen am Samstag allerdings nicht ein.