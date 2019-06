vor 9 Min.

Jazziger Soundtrack zum Entschleunigen – Jasmin Tabatabai in Ulm

Zusammen mit dem David Klein Quartett präsentierte Jasmin Tabatabai eine musikalische Reise durch die Filmwelt im Ulmer Zelt.

Von Michael Peter Bluhm

Einen unvergesslichen Abend haben rund 300 Besucher am Samstag im Ulmer Zelt erlebt. Die Schauspielerin und Liedermacherin Jasmin Tabatabai bot eine Therapie der stillen Glückseligkeit inmitten der lauten Welt. Eine Entführung in die Filmwelt von den 20er Jahren bis heute mit dem wunderbaren Schweizer David Klein Quartett.

Den Namen Jasmin Tabatabai muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was diese Frau der deutschen Musik-und Filmwelt in den vergangenen Jahren mit ihren Talenten beschert hat. Die gebürtige Teheranerin, Jahrgang 1967, flüchtete mit ihrem persischen Vater und der deutschen Mutter nach Deutschland, als Khomeini an die Macht kam, studierte in Stuttgart Musik und Schauspielerei und startete eine Doppelkarriere als Schauspielerin und Musikerin, wobei es ihr gelang, die beiden Leidenschaften miteinander zu verbinden.

Jasmin Tabatabai trat als Jazz-Sängerin in Ulm auf

1997 gelang der überaus talentierten Frau mit dem Film „Bandits“ der internationale Durchbruch, für den sie für den kompletten Soundtrack verantwortlich war. Einige Songs aus dem überaus erfolgreichen Film präsentierte sie bei ihrem Potpourri im Zelt in neuer Bearbeitung. Zwei geniale Menschen ergänzen sich: Der Komponist und Bandleader David Klein nahm Jasmin an die Hand und führte sie in die Welt des Jazz ein. Er lieferte die Musik zum Film „Gripsholm“ , in der Tabatabai in der Rolle der Billie Sunshine zu bestaunen war. Mit David Klein gab es für sie noch einmal einen neuen musikalischen Schub, der ihr 2012 den Musikpreis Echo einbrachte.

Diese ganzen Höhepunkte bilden sich an diesem Konzertabend ab. Grenzen gibt es nicht für Tabatabai , die Süddeutsche Zeitung nannte sie vor einiger Zeit in einem Atemzug mit Marlene Dietrich und Hildegard Knef. Und wer am Samstagabend im Ulmer Zelt war, konnte das nicht übertrieben nennen. Der Jazz, sagte kürzlich Tabatabai in einem Interview, sei für sie eine ernsthafte Liebesbeziehung geworden, wobei sich ihre Spurensuche nicht darauf beschränkt. Zu Ihrem Repertoire gehören Ausflüge in die Vergangenheit und in die weite Welt von heute. Sie spannt einen weiten Bogen durch Zeit und Raum, vom persischen Volkslied bis zu den Satiren Georg Kreisslers und Balladen von Kurt Weill, den Rock-Hymnen aus den neunziger Jahren und vielen wach geküssten Liedern von der Liebe und dem Kampf für weibliche Emanzipation. So hat David Klein eine Emanzipationshymne der sanften Art für die Sängerin geschrieben, worauf er auf die Frage Tabatabais antwortete, er sei ja in eine reine Schweizer Frauengemeinschaft hineingeboren worden, was ihn geprägt habe. Die ganze Nacht hätte man bei der abwechslungsreichen Musik mit der verzauberten Stimme von Tabatabai und dem kongenialen Saxofonisten Klein und seinem Quartett im Zelt verbringen können. Doch leider war irgendwann Schluss.