18:20 Uhr

Jetzt geht der B10-Ausbau bei Neu-Ulm richtig los

Plus Die chronisch überlastete Straße zwischen Neu-Ulm und dem Anschluss an die A7 wird auf vier Spuren erweitert. Wie der Zeitplan aussieht.

Von Michael Ruddigkeit

Auf einer Länge von mehreren Hundert Metern haben Bagger großflächig Erdreich abgetragen. Die Schneise lässt erahnen, wie breit die Bundesstraße an dieser Stelle einmal sein wird. Auch am Brandstätter See sind schwere Maschinen im Einsatz. Dort muss ein Stück des Ufers weichen, um Platz für die Autos zu schaffen. Die vorbereitenden Arbeiten für den vierspurigen Ausbau der B10 haben längst begonnen. Doch jetzt geht es zwischen Neu-Ulm und der Autobahnanschlussstelle Nersingen richtig los. Am Freitag war symbolischer Spatenstich.

