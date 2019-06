vor 19 Min.

Junge Bläserphilharmonie erobert Nordspanien

Die JBU spielt auf ihrer Pfingstreise Konzerte und besucht einen internationalen Kongress für Blasmusik. Am Schluss tritt das Orchester in der Stierkampfarena auf.

Durch Nordspanien gereist ist die Junge Bläserphilharmonie Ulm (JBU) in der ersten Woche der Pfingstferien. Das erste Konzert auf dem Plaza de la Constitutión in der Altstadt von San Sebastian war laut Dirigent Josef Christ hervorragend besucht und löste beim Publikum Begeisterung aus. Das zweite Konzert in Olite fand wegen unerwartet kühler Temperaturen nicht wie geplant auf dem dortigen Hauptplatz, sondern im Saal statt. Höhepunkt waren zwei gemeinsam mit der Banda Música de Olite gespielte Paso Dobles, darunter auch „Suspiros de Espana“ – „Spanische Seufzer“.

Junge Musiker aus Ulm nehmen an Workshops in Pamplona teil

Am Mittwoch begann dann der internationale Blasmusikkongress IFOB, der anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Berufsblasorchesters „La Pamplonesa“ in Pamplona stattfand. Die JBU war hier zu Konzerten und Workshops eingeladen. Weitere Orchester aus Kanada, Puerto Rico, Japan und viele renommierte spanische Blasorchester waren zu Gast. Am Donnerstag präsentierte sich die JBU dann vor Fachpublikum im Konzertsaal des Baluarte-Kongresszentrums. Am Freitag erläuterte JBU-Dirigent Christ in einem Workshop das System der Musikausbildung in Deutschland im Vergleich zu Spanien. Während der Tage genossen die JBU-Mitglieder die Meisterkurse bei renommierten Instrumentalisten wie bei der Hornistin der Berliner Philharmoniker, Sarah Willis, dem spanischen Klarinettisten José Franch oder dem Trompeter des Blechbläserensembles Mnozil Brass, Roman Rindberger.

Nach einem Konzert der JBU auf dem Hauptplatz Pamplonas, dem Plaza del Castillo vor zahlreichem und begeistertem Publikum, stand am Samstag das große Finale an: Über 10000 Menschen waren in der Stierkampfarena Pamplonas. Von mehr als 60 Orchestern wurden die zwei lokalen Hymnen gemeinsam intoniert. Die ausländischen und das gastgebende Jubiläums-Orchester „La Pamplonesa“ wurden mit La-Ola-Wellen gefeiert. Ein unvergesslicher Moment für die jungen Musiker, die am Tag darauf die Heimreise antraten. (az)