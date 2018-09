05.09.2018

KLJB ist Anlaufstelle für junge Leute

Die Katholische Landjugendbewegung feiert in Biberach ihr 30-jähriges Bestehen. Die Gruppe ist ein wichtiger Bestandteil des sozialen Lebens – und in der Region für Partys bekannt.

Von Angela Häusler

Mit einem ganzen Party-Wochenende feiert die Katholische Landjugendbewegung Biberach (KLJB) ihr Jubiläum: Seit 30 Jahren gehört sie fest zum Alltag der örtlichen Jugendlichen, bietet ihnen Treffpunkte, Ausflüge und Feste.

„Ich glaube, wir haben eine Trefferquote von 99 Prozent: So gut wie jeder Jugendliche hier ist mit der Landjugend in Kontakt“, sagt Stefan Zahn, Ex-Vorsitzender und Chronist im Vorstand der KLJB Biberach. 72 Mitglieder sind im Moment dabei, sie sind zwischen 13 und 27 Jahre alt und mit viel Herzblut bei der Sache, wenn es ums Organisieren von Veranstaltungen für Jugendliche, ebenso aber um gemeinsame Unternehmungen geht.

72 Mitglieder sind zurzeit in Biberach dabei

1988 wurde die lebhafte junge Truppe ins Leben gerufen, federführend war dabei Pater Gilbert Kraus vom Roggenburger Kloster, erzählt Zahn. Auch in der Umgebung, etwa Schießen und Roggenburg, wurden in dieser Zeit Ortsgruppen der Katholischen Landjugendbewegung gegründet. Dazu gehörte von Anfang an, dass die jungen Leute Jugendgottesdienste mitgestalteten und Einkehr-Wochenenden anboten. Katholischen Glaubens zu sein, gehört aber nicht zu den Bedingungen für eine Mitgliedschaft, erklärt Zahn. Die meisten Aktivitäten sind ohnehin weltlicher Natur. Die KLJB nämlich bildet für die Dorfjugend einen wichtigen Bezugspunkt, schließlich treffen sich die jungen Leute jedes Wochenende im örtlichen Pfarrhof, um danach etwa zum Feiern loszuziehen. „Da geht eigentlich immer was zusammen“, berichtet Zahn, der als 26-Jähriger zu den Ältesten in der Biberacher Landjugend gehört.

Am Wochenende steigt das Jubiläumsfest

Aus dem Leben am Ort ist die KLJB heute kaum wegzudenken – sie veranstaltet etwa das jährliche Maibaum- sowie das Christbaumstellen oder ist beim Scheibenfeuer und beim Fasching dabei. Zumal die meisten Jugendlichen auch Mitglieder anderer Vereine sind, von Musikkapelle bis Feuerwehr. Für die Landjugend aber nehme man sich immer Zeit, betont Zahn. Und: Die Biberacher KLJB sei über den Landkreis hinaus für ihre Feste bekannt. Bei so viel Engagement hatte die Gruppe denn auch keine Probleme, Helfer fürs Jubiläumsfest zu organisieren – die Einsatzpläne fürs Wochenende sind gut gefüllt. Zu tun gibt es ziemlich viel, schließlich wird drei Tage lang im eigens errichteten Festzelt gefeiert – mit vielen fröhlichen Gratulanten.

Am Freitag, 7. September, lockt die Summernight Party mit DJ Pat ab 20 Uhr, am Samstag, 8., steigt die Blasrock Party mit der Band Notausgang (20 Uhr). Ausklang ist der Frühschoppen am Sonntag, 9., mit der Musikkapelle Biberach samt Festgottesdienst um 10 Uhr.

Themen Folgen