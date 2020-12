vor 18 Min.

Kampf gegen das Coronavirus: Das Impfzentrum in Ulm ist startklar

Plus Auf dem Ulmer Messegelände in der Friedrichsau können 120 Menschen pro Stunde geimpft werden, sobald der Impfstoff da ist. So sollen die Termine ablaufen.

Von Thomas Heckmann

Angesichts der Entwicklung der Corona-Neuinfektionen haben Bund und Länder am Sonntag einen harten Lockdown beschlossen. Umso mehr ruhen nun die Hoffnungen auf der Impfung gegen das Virus. Das Land Baden-Württemberg hat seine Impfstrategie aufgeteilt auf landkreisbetriebene Impfzentren und ein bis zwei Zentrale Impfzentren (ZIZ) pro Regierungspräsidium. Bis zum 15. Dezember sollen die Zentralen Impfzentren startklar sein – Ulm ist schon vor dem gesetzten Termin betriebsbereit. Wir haben uns für Sie dort umgesehen.

Das Ulmer Impfzentrum befindet sich in Halle 7 der Ulm-Messe

Die Halle 7 des Ulmer Messegeländes hat sich innerhalb von vier Tagen von einer leeren Halle in ein funktionsfähiges Impfzentrum mit allen Details verwandelt. Steuernder Kopf hinter der Mammutaktion ist Professor Bernd Kühlmuß, der im Auftrag des baden-württembergischen Sozialministeriums in einem Team das Konzept der ZIZ entwickelt hat und das Muster-Zentrum in seiner Ulmer Heimat aufgebaut hat. Wer Professor Kühlmuß kennt, sieht in seinen Augen nicht nur Erschöpfung, sondern auch ganz viel Begeisterung, dass das Impfzentrum nun zeitgerecht fertiggestellt ist.

120 Impfungen pro Stunde sollen in dem Ulmer Impfzentrum erfolgen

Beim Blick von oben in die Halle sieht man Dutzende Kabinen, jede mit einer Türe, damit jeder Impfinteressierte seine Privatsphäre selbst dann behalten kann, wenn 120 Impfungen pro Stunde durchgeführt werden. Die Aufteilung der Räume hat sich der Mediziner im Kloster Wiblingen erarbeitet. Dort hatte er sich mit David Richter, dem Geschäftsführer des DRK Rettungsdienstes Heidenheim-Ulm, zur Klausur zurückgezogen. Am Ende waren dort die Wände mit großen Papierbögen vollgehängt, lauter Skizzen für die Reihenfolge im Impfablauf, daneben Zahlenkolonnen, in denen die Durchlaufzeiten und das benötigte Personal zusammengerechnet werden.

In der zweiten Novemberhälfte wurde dann die Theorie zu einem ersten Testlauf. Mit Bauzäunen und Absperrbändern wurden die Impfkabinen simuliert, rund 100 Statisten vom Roten Kreuz testeten die Abläufe in der Realität. Alles wurde kritisch hinterfragt, Zeitrafferaufnahmen von der Hallendecke aus ausgewertet, die zeigen sollten, ob es irgendwo in den Abläufen zu Stauungen kommt.

Sicherheit und Hygiene werden im Impfzentrum großgeschrieben, die Abstandsregeln werden selbstverständlich eingehalten. Daher wurden Dutzende Tische aufgestellt, die als Raumteiler auf den Gängen fungieren. S-förmig werden die Impfwilligen durch die Halle geleitet, beginnend mit einem Dutzend Registrierungskabinen.

So ist der Ablauf der Impfung von der Registrierung bis zum Pieks

Dort werden die Daten eines jeden Besuchers erfasst, der zu seinem Termin kommt. Eine rot-grüne Ampel an der Tür gibt den Zugang frei und zum Raum kann die Tür geschlossen werden. Die Computer, Bildschirme, Laptops und Barcodeleser sind aufgebaut, die EDV-Fachleute haben hier ganze Arbeit geleistet. Nach der Registrierung geht es zum Info-Video über die Impfung, in rund 15 Minuten wird alles Wissenswerte über die Impfung und mögliche Nebenwirkungen erklärt. Der nächste Schritt ist das individuelle Impfgespräch mit einem Arzt. Hinter der verschlossenen Tür in rollstuhlgerechter Breite können alle individuellen Fragen und Sorgen unter vier Augen besprochen werden. Jeder Impfwillige kann sich jederzeit „bis unmittelbar zum Piecks“ (Kühlmuß) gegen eine Impfung entscheiden. Kühlmuß betont ausdrücklich, dass es keine Impfpflicht gibt.

Die Impfung selbst ist dann in einer weiteren Kabine eine Sache von wenigen Augenblicken. Hier fiel im ersten Testlauf auf, dass die reine Impfung viel schneller abläuft als vorab kalkuliert. Spontan wurde umgeplant und die Zahl der Impfer halbiert, sie betreuen nun zwei Kabinen und wechseln durch einen Vorhang hin und her.

Da der Impfstoff neu ist, ist nach der Impfung eine halbstündige Ruhephase eingeplant. In zwei großen Räumen lässt Kühlmuß auf Bildschirmen Filme zum Zeitvertreib laufen. Tupfer, Spritzen, Desinfektionsmittel, alles lagert bereits in der Halle und gesicherten Lagerorten in der Nähe, denn der Ulmer Arzt hat bereits im Oktober Zehntausende Spritzen beschafft. Die Messebauer haben in nur vier Tagen alles aufgebaut. Nur noch die Abstandsmarkierungen auf dem Hallenboden fehlen. Die kommen aber erst nach einer Grundreinigung der Halle.

Die Anmeldung im Ulmer Impfzentrum soll in der Weihnachtszeit starten

Gleichzeitig hat der Ulmer Rettungsdienst sich um das nötige Personal gekümmert. Rund 200 Helfer mussten eingestellt werden, die von Büroarbeiten über die ärztliche Aufklärung bis hin zum Impfen benötigt werden. An sieben Tagen pro Woche werden täglich rund 15 Stunden lang die Impfungen angeboten. Die Anmeldephase dazu soll in der Weihnachtszeit starten, auch hier ist schon ein Callcenter eingeplant, dass mit 700 Mitarbeitern rund um die Uhr per Telefon die Termine plant.

Am Ende fehlt nur noch der Impfstoff, der bisher noch nicht zugelassen ist. Sobald die Zulassung erfolgt ist und Ulm mit dem bestellten Impfstoff beliefert ist, soll das Zentrale Impfzentrum in der Au binnen eines Tages mit dem Impfen beginnen können.

Im Landkreis Neu-Ulm werden drei Impfzentren eingerichtet

Parallel wird in einer Nachbarhalle eines der Impfzentren des Alb-Donau-Kreises entstehen. Im Landkreis Neu-Ulm werden drei Impfzentren eingerichtet: Standorte sind der ehemalige Feneberg-Supermarkt in Weißenhorn, das Areal der Firma Nuvisan in Neu-Ulm und das Gesundheitszentrum in Illertissen. Das Zentrum in Weißenhorn soll in dieser Woche betriebsbereit sein.

