vor 44 Min.

Kaputte Ampel sorgt für Stau im Donautal

Weil ein Autofahrer gegen Mast an Kreuzung fährt, mussten Autofahrer am Dienstag im Donautal geduldig sein.

Noch mehr Stau als üblich gab es am Dienstagmorgen auf dem Weg in das Ulmer Industriegebiet Donautal. Bei einem Verkehrsunfall wurde ein Ampelmast umgerissen, dadurch fiel die Steuerung aus. Zeitweise musste die Polizei den Verkehr von Hand regeln.

Gegen 4.45 Uhr am Morgen war ein 49-jähriger Mann mit seinem Fiat von der Bundesstraße 30 kommend auf der Wiblinger Allee unterwegs und wollte nach links in die Hans-Lorenser-Straße abbiegen. Da nachts die Ampelanlage wegen des geringen Verkehrsaufkommen abgeschaltet ist, musste der Mann vor dem Abbiegen den Vorrang des Gegenverkehr abwarten. Dabei übersah er den Seat eines 65-Jährigen, der vom Kuhberg kommend in Richtung Wiblingen unterwegs war. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß, dadurch wurde der Linksabbieger über eine Verkehrsinsel geschoben und riss dabei einen Ampelmast um. Der Seat-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Sieben-Uhr-Spitze im Berufsverkehr regeln Polizisten mehr Handzeichen

Im umgerissenen Ampelmast wurden Kabel durchtrennt – die Ampelsteuerung erkannte sofort die Störung. Die Signale der bevorrechtigten Fahrtrichtung wurden abgeschaltet, an den umliegenden Straßen wurde zur Warnung gelbes Blinklicht eingeschaltet. Damit müssen sich die Autofahrer nach der Beschilderung an der Ampel richten. Der Bereitschaftsdienst der Stadt Ulm kam an die Unfallstelle und trennte die beschädigten Leitungen fachgerecht ab und trennte die Reste des Ampelmastes mit einem Trennschleifer ab. Im Lauf des Vormittages wurde auch der Sockel des Mastes entfernt und ein neuer Ampelmast eingesetzt, damit die Ampel wieder vollständig ist und Signale anzeigen kann.

Im Berufsverkehr kam es zu Stauungen, da an der Kreuzung zwei Spuren Linksabbieger in das Donautal auf zwei entgegenkommende geradeaus führende Spuren treffen. Hier müssen die Autofahrer, genauso wie der Unfallverursacher, vor dem Linksabbiegen den Gegenverkehr durchlassen. Zwei Polizisten übernahmen mit Handzeichen die Regelung des Verkehr und konnten so die Sieben-Uhr-Spitze im Berufsverkehr abmildern. Bis zur Reparatur der Ampelanlage gelten dann wieder die Schilder. (heck)

