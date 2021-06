Kellmünz

Welche Römer-Spuren schlummern unter der Erde? Untersuchungen in Kellmünz

Plus Ein Team von Geophysikern untersucht, was unter der Erde beim Archäologischen Park in Kellmünz liegt. Hier soll auch ein neues Landkreismuseum entstehen.

Von Veronika Lintner

Nein, das ist kein Rasenmäher. Wenn Arno Patzelt sein gelbes Gefährt auf Rädchen anschiebt, im Schlenderschritt über das Grün rollt, dann interessiert er sich nicht für die ideale Grashalmschnitthöhe. Oder andere Oberflächlichkeiten. Hier, auf dem Gelände des Archäologischen Parks in Kellmünz, untersucht Patzelt, was tief unter dem Boden schlummert. Immer wieder piepst sein Hightech-"Rasenmäher", der sonst geräuschlos gleitet, und Patzelt blickt konzentriert auf einen digitalen Bildschirm am Lenker. Was er hier betreibt, sind "geophysikalische Untersuchungen". Mit seiner Firma "Terrana Geophysik" forscht Patzelt in Kellmünz im Auftrag des Denkmalamts des Landkreises Neu-Ulm. Ein stattliches römisches Kastell stand an diesem Fleck, so viel ist klar, das belegen Ausgrabungen. Aber mit moderner Technik möchte Patzelt davon ein viel genaueres Bild liefern.

