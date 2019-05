11.05.2019

Kinder erklären Neu-Ulm: Filmische Liebeserklärung an eine 150-Jährige

Charmant und absolut sehenswert: Zum Stadtjubiläum erzählen Neu-Ulmer Kinder in einem Film von ihrer Heimat. Das achtminütige Video kann man online ansehen.

Von Andreas Brücken

Was soll man jemandem schenken, der schon alles hat? Zum Neu-Ulmer Stadtjubiläum haben sich acht Kinder im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren Gedanken über ihre 150 Jahre alte Heimat gemacht. Ein heiterer Kurzfilm ist dabei unter dem Titel „150 Jahre jung – Kinder erzählen von Neu-Ulm“ herausgekommen. Das Edwin-Scharff-Museum hat den filmischen Streifzug durch die Stadt in Zusammenarbeit mit Kerstin Öchsner und Julia Schweinberger vom Bayerischen Rundfunk erstellt. Die Filmemacherinnen führen den Zuschauer an die Lieblingsorte der Kinder: den Petrusplatz, den Glacispark oder das Kindermuseum.

„150 Jahre ist schon sehr, sehr alt“, erklärt der siebenjährige Carlos im Film. Derweil bringt der zwölfjährige Jendrik die Besonderheit der Schwesterstädte Ulm und Neu-Ulm auf den Punkt: „Man kann mit einem Schritt über die Landesgrenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg gehen.“ Bennet erklärt, dass seine Neu-Ulmer Heimat zwar etwas kleiner als das benachbarte Ulm sei, doch „ist meine Stadt dagegen viel jünger und neuer“.

Das sehen die Zuschauer auch am Wiley, dem jüngsten Stadtteil, wo noch vor einigen Jahren Amerikaner ihre eine eigene Kleinstadt in der Stadt bewohnten, während der Zutritt für Deutsche streng verboten war. Für Milla ist diese Tatsache nur noch ein Kapitel aus dem Geschichtsbuch. Doch für die Zehnjährige steht ohnehin fest, dass „der Krieg nichts bringt“.

Früher gab es mehr Pferde in Neu-Ulm, weiß Miriam

Dass Neu-Ulm früher eine Garnisonsstadt war, findet die achtjährige Miriam interessant – schließlich hätte es damals wegen der Kavallerie viele Pferde in der Stadt gegeben. Bei einem Blick in die Zukunft vermutet Jendrik, dass in der Stadt die Häuser immer größer und höher werden, während die Autos über die Straßen hinwegschweben. Doch mit „Wann ist eine Stadt erwachsen?“ stellt die elfjährige Sprecherin Jule am Ende des Filmes die Frage, die wohl jeder Zuschauer für sich beantworten muss.

Zur Premiere sind sich die Darsteller einig, dass der Film nach zwei aufwendigen Drehtagen mit professionellem Equipment mit nur acht Minuten recht kurz ist. Doch sind alle Mitwirkenden vor- und hinter der Kamera offensichtlich stolz auf das Werk: Den beiden Filmemacherinnen ist mit dem Streifen eine charmante Liebeserklärung an Neu-Ulm gelungen.

So nutzen die jungen Darsteller mit kindlicher Unbedarftheit ihren Leinwandauftritt nicht etwa dazu, sich für eine Organisation oder eine Sache ins Zeug zu legen. Vielmehr zeichnen die jungen Erzähler ein spontanes und ehrliches Bild ihrer Heimat ab. Jugendliche Begeisterung unverkrampfte Ansichten wirken wie eine Verjüngungskur für die Jubilarin.

Dabei hätte sich die Stadt während der Dreharbeiten im Oktober von ihrer schönsten Seite gezeigt, wie sich Kerstin Öchsner erinnert. Denn der gefürchtete Nebel, wie er in unserer Region im Herbst berüchtigt und gefürchtete ist, blieb glücklicherweise aus. In ihrer Konzeptarbeit sprangen die beiden Macherinnen über ihren professionellen Schatten, wie Julia Schweinberger erklärt: „Wir mussten lernen, unsere Ansichten als Erwachsene beiseite zu legen, um der Lebensrealität der Kinder den nötigen Raum zu geben.“ Ein Kompromiss aus Fakten und Spaß sei als Ergebnis dabei herausgekommen.

Zu sehen ist der Film auf der Jubiläumsseite der Stadt Neu-Ulm – wir-leben-neu.de. Oder einfach hier.

