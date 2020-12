vor 17 Min.

Kinder- und Jugenbuchpreis: Das sind die Gewinner der Ulmer Unke

Plus Trotz Corona: Auch 2020 hat eine junge Leser-Jury den Buchpreis „Ulmer Unke“ vergeben – Bücher-Experten im Alter zwischen zehn und vierzehn Jahren.

Von Veronika Lintner

Für Dana Hoffmann bleibt es dabei: „Ein Jahr ohne Unke kann ich mir gar nicht vorstellen.“ Und das gilt sogar für das verflixte Jahr 2020. Seit 2014 organisiert Hoffmann, als Mitarbeiterin des Stadtjugendrings, den Kinder- und Jugendbuchpreis Ulmer Unke. Sie versorgt die Jury – junge Leser von 10 bis 14 Jahren – mit dem ausgewählten Lesefutter. Doch dieses Jahr? „Alles war komplett anders als sonst“, sagt Hoffmann. „Und trotzdem wurde es ein fantastisches Erlebnis.“

Das Ausleseverfahren, dieses Marathon-Schmökern für die Ulmer Unke, beginnt eigentlich immer mit einem Abenteuer: Eine Nacht lang gehört die Ulmer Stadtbibliothek nur den Juroren, die Kinder haben die Bücherei allein für sich – und die freie Auswahl aus dem Stapel der Kandidatenbücher. „Als klar wurde, dass das 2020 nicht möglich ist, war die Stimmung kurz am Boden. Aber wir durften in das Roxy einziehen und von dort aus die Bücher verleihen. Dafür sind wir wahnsinnig dankbar“, erzählt Hoffmann.

160 junge Leser haben über die Ulmer Unke 2020 entschieden

Fast 160 junge Leser haben diesmal mitgemacht, viele Kinder waren zum ersten Mal mit dabei. „Und es wurde wahnsinnig viel gelesen“, sagt die Organisatorin. Aus 51 Büchern konnten sich die Juroren bedienen und Punkte an jedes Werk vergeben, von eins bis zehn. Je höher die Wertung, desto besser das Buch. Der Preis verteilt sich auf zwei Kategorien – Literatur für Leser von zehn bis zwölf Jahren; Bücher für junge Menschen ab 13 Jahren. Die stolze Gesamtbilanz: 1300 Bewertungen. Im Schnitt hat jeder Juror mehr als acht Bücher gelesen und bewertet.

Dana Hoffmann, Organisatorin der Ulmer Unke. Bild: Paolo Percoco

„Wir freuen uns über die beiden Gewinner. Diesmal sind es zwei Autoren aus Deutschland“, sagt Hoffmann. Sie beschreibt beide Werke als Literatur mit Spannung und Anspruch – „typisch für die Ulmer Unke“. Gewinner in der Kategorie für die Leser von zehn bis zwölf Jahren: „Young Agents – Operation Boss“ von Andreas Schlüter. Es ist ein trickreiches Buch über junge Agenten, die der Mafia auf die Schliche kommen. „Andreas Schlüter ist fast schon ein alter Hase im Geschäft, er ist ein erfahrener, sehr beliebter Autor“, sagt Hoffmann. „Mehr als 100 Kinderbücher hat er schon veröffentlicht.“

Die Jury ist begeistert von "Young Agents" von Andreas Schlüter

Ein paar Jury-Stimmen zum Buch: „Es hat mich sofort gefesselt und ich habe es in einem Zug durchgelesen“, schreibt Timon. „Man lernt unheimlich viel über Verbrechen und kriminelle Methoden wie zum Beispiel Geldwäsche, die nicht in der Waschmaschine stattfindet“, findet Till. Leonardo stimmt zu: „Cool an der Geschichte ist, dass sie zeigt, was Kinder alles können und wie die Agenten die erwachsenen Verbrecher überlisten.“ Gesamtwertung: 8,8 Punkte.

„Vortex“ von Anna Benning gewinnt die zweite Kategorie, Literatur für Leser ab 13 Jahren. Ihr Roman-Debüt ist ein Fantasy-Epos und der Auftakt einer Trilogie: Die Heldin Elaine reist durch Raum und Zeit, sie muss in einer Fantasiewelt bestehen, in der Mensch und Natur verschmelzen. Dazu die Jury: „Das Buch ist sehr spannend und erzählt von großer Ungerechtigkeit und starken Vorurteilen und wie diese überwunden werden“, schreibt Franziska. Yara ist restlos begeistert: „Anna Benning hat eine hervorragende, große und wunderschöne Welt erschaffen, sodass man beim Lesen das Gefühl hat, selbst Teil der Geschichte zu sein. Ich war echt traurig, als das Buch zu Ende war. Vortex ist ein Meisterwerk!!!“

Die Ulmer Unke zeichnet moderne Jungend- und Kinderbücher aus

„Die Jury ist streng und es darf auch komplex sein“, sagt Hoffmann. Viele der jungen Leser begeistern sich für Geschichten, die von der Zukunft erzählen, Science-Fiction. Unter den Bestplatzierten rangiert auch ein Buch über Künstliche Intelligenz, über die Freundschaft zwischen einem Kind und einem Roboter.

„Unsere Experten sind natürlich Viel-Leser“, sagt Hoffmann. Vortex zählt zu den dicksten Werken und zwei Mädchen haben tatsächlich alle 51 Bücher verschlungen. „Die Kinder wollen Futter.“ Und das gilt, nach Hoffmanns Erfahrung, nicht nur für die Junior-Preisrichter. Die Neugier auf Bücher steigt, gerade wenn andere Freizeitangebote ausfallen. Kinder haben Zeit und können in literarischen Welten auch ein wenig dem Stress der Corona-Zeit entfliehen.

Alle Informationen und die Liste der zehn Besten finden Sie unter www.ulmerunke.de.

