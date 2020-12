vor 18 Min.

Klarsichtmaske doch nicht erlaubt: Das gilt jetzt für Räte in Pfaffenhofen

So sieht eine Klarsichtmaske der Firma smile by ego aus.

Plus Die Räte in Pfaffenhofen dürfen die neu bestellten Masken nicht nutzen. Welche Folge das für den Dritten Bürgermeister hat.

Von Sophia Huber

Die Verwaltung in Pfaffenhofen hat die Klarsichtmasken bereits bestellt, kurz darauf vermeldet das bayerische Gesundheitsministerium: Klarsichtmasken als Alternative zur Alltagsmaske aus Stoff sind nicht mehr erlaubt, da sie den nötigen Schutz nicht bieten und durch Öffnungen Aerosole weichen können.

Verbot hat Folgen für Räte in Pfaffenhofen

Das ist vor allem für den Marktgemeinderat Pfaffenhofen ärgerlich, der sich in einer der vergangenen Sitzungen dazu entschloss, solche Klarsichtmasken für die Räte zu bestellen. Auslöser der Entscheidung war die Diskussion im Gremium über den Mund-Nasen-Schutz aus Stoff. Denn: In einer Bau-und Umweltausschusssitzung verweigerte der Dritte Bürgermeister Andreas Wöhrle (FWG) die Alltagsmaske, da er durch diese nur schlecht Luft bekomme und reichte dem Bürgermeister Sebastian Sparwasser ein ärztliches Attest nach, dass er von der Maskenpflicht in der Sitzung befreit werden konnte.

Sparwasser plädierte dennoch für den Schutz aller und für alternative Maßnahmen. Der Rat entschied sich, Klarsichtmasken zu kaufen. Die versprachen mehr Sicherheit als Gesichtsvisiere und wurden bereits von einigen Schulen in der Region genutzt

Da die durchsichtigen Plastikmasken laut des Gesundheitsministeriums nun doch nicht ausreichend sind, saß Andreas Wöhrle in der Sitzung am Donnerstag wieder hinter zwei Glasscheiben. Das ist laut Sparwasser eine Alternative, die auch erlaubt sei. „Die Aula ist groß und wir können die Abstände gut einhalten“, erklärte Sparwasser.

