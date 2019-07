vor 55 Min.

Klassenzimmer mit Blick ins Grüne

Nach vier Jahren Bauzeit ist die Schule in Elchingen fertig – und sie ist mehr als eine Bildungseinrichtung

Von Andreas Brücken

Wenn die Schulleiterin Eva Eisele und der Ortsbaumeister Frank Apel durch die sanierten Räume der Grund- und Mittelschule Elchingen gehen, ist ihnen unwillkürlich ein gewisser Stolz anzusehen. Wurden doch nach rund vier Jahren Bauzeit die ausführlichen Arbeiten im Frühjahr endlich fertiggestellt. Rund 5,4 Millionen Euro wurden in das Bildungshaus am Bildstöckle investiert.

Seit August 2014 haben Bauarbeiter das Schulhaus auf den Rohbauzustand zurückversetzt und anschließend auf den aktuellen Stand der Neubautechnik gebracht: Neue Rohre und Leitungen wurden verlegt und im Außenbereich ließen die Handwerker buchstäblich keinen Stein auf dem anderen – und das während des laufenden Schulbetriebs. Durch staatliche Fördermittel von knapp 1,3 Millionen Euro wurde die Gemeindekasse entlastet.

Steigende Zahlen in der Mittelschule

Schon als die ersten Planungen im Gemeinderat und der Verwaltung auf den Tisch kamen, waren sich die Verantwortlichen einig, dass eine gemeinsame Nutzung von Grund- und Mittelschüler im Gebäude die Konsequenz aus den vergangenen Entwicklungen sein würde: So entscheiden sich immer weniger Jugendliche für die Mittelschule, während die Grundschule an der Klostersteige aus allen Nähten platzte. Mangels Schülerzahlen stand sogar die Schließung der Mittelschule bevor. „Jetzt steigen die Zahlen wieder“, fügte Eisele hinzu.

Mit der Fertigstellung der Bauarbeiten erleben die Schüler großzügige Räume, deren riesige Fenster den Blick auf die grüne Umgebung eröffnen. „Egal, aus welchem Fenster man blickt, man sieht immer Natur“, sagt Apel, der dem Bau aus den 1970er Jahren durchaus Sympathien entgegenbringt. Hatten die Planer damals schon die Aula, die Gänge und Klassenzimmer großzügig dimensioniert. Heute würden sich die Architekten meistens an die geforderten Mindestmaße für die Räume halten, sagt Apel weiter.

Eine Schule mit Entspannungs-Lounge

Im Rahmen der Nachmittagsbetreuung treffen sich die Jugendlichen in ihrem Raum. Eine Lounge lädt hier zum Entspannen ein. Für die Grundschüler wurden ein Spielzimmer und ein Bewegungsraum eingerichtet. Auch die Schulküche mit dem angrenzenden Speiseraum, den ein großes Graffiti ziert – gestaltet von Florian Oswald aus Unterelchingen, mit exotischem Urwaldmotiv – lässt die Schüler fast vergessen, dass sie sich in einem Schulhaus befinden. Schulleiterin Eisele erklärt, dass das Gebäude für viele Schüler gleichzeitig auch der Lebensmittelpunkt sei. Von den rund 200 Schülern, von denen jeweils die Hälfte die Grund- und Mittelschule besuchen, bleiben etwa 90 Kinder zum Teil von 7 bis 16 Uhr in der Schule. „Bewegung und Sport bedeutet uns deshalb an der Schule sehr viel“, sagt Eisele und zeigt auf die spielenden Kinder, die bei schönem Wetter den Nachmittag lieber draußen verbringen. Doch die Sportwiese südlich der Schule soll dem geplanten Neubau für den Kindergarten weichen. Apel ist jedoch zuversichtlich, dass südwestlich der Schule ein Ausgleich für den Sportrasen gefunden werden kann.

