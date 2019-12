28.12.2019

Kleinwagen rammt Linienbus mit elf Passagieren

Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Neu-Ulm sind am Samstagabend zwei Personen verletzt worden. Wie es zu dem Zusammenstoß kam.

Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind nahe Neu-Ulm zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 36-jährige Busfahrer am Samstagabend einem Auto auf einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. Der Fahrer des Linienbusses wollte demnach eine Straße in Richtung Senden-Ay überqueren. An dieser Stelle ist die Staatsstraße 2031 insgesamt fünfspurig, da je zwei Fahrspuren nach Neu-Ulm und Senden führen und in der Mitte jeweils Linksabbiegerspuren markiert sind.

Unfall mit Linienbus in Neu-Ulm: Leitstelle löst Großalarm aus

Der Kleinwagen rammte laut Polizei in die vordere Fahrgasttüre des Busses und drehte sich danach um 90 Grad. Ein Anhänger löste sich durch den Aufprall und bohrte sich in das Heck des Autos. Der 40-jährige Mann am Steuer des Wagens und seine 57 Jahre alte Begleiterin kamen verletzt ins Krankenhaus. Der Busfahrer und die elf Fahrgäste blieben unverletzt.

Die Rettungsleitstelle löste wegen der Beteiligung eines Linienbusses Großalarm aus, da anfangs unklar war, wie viele Fahrgäste im Bus waren und wie schwer sie verletzt wurden.

Der Pkw wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. Bild: Thomas Heckmann





Vier Rettungswagen und zwei Notärzte waren gemeinsam mit der Feuerwehr aus Neu-Ulm, Gerlenhofen und Senden vor Ort. Die Polizei sicherte vor Ort Unfallspuren und wird den genauen Unfallablauf weiter ermitteln. Für den Verkehr auf der Staatsstraße kam es rund zwei Stunden zu leichten Behinderungen. (heck, dpa)

