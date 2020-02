vor 58 Min.

Kochen für die Vesperkirche

Das Fischfilet kommt in den Ofen: Täglich bereitet das Küchenteam des St.-Anna-Stifts in Ulm mehrere Hundert Mahlzeiten für die Gäste der Vesperkirche zu. In der Pauluskirche in der Frauenstraße in Ulm gibt es noch bis 19. Februar Essen für Bedürftige.

Das Küchenteam im St.-Anna-Stift bereitet derzeit täglich bis zu 600 Mahlzeiten zu – zusätzlich zum normalen Tagesgeschäft für ein Seniorenheim.

Von Lena Hutter

Das Küchenteam des Seniorenheims St. Anna-Stift hat wieder alle Hände voll zu tun. Seit sich die Türen der Pauluskirche zur 25. Ulmer Vesperkirche geöffnet haben, laufen dieTöpfe und Pfannen auf Hochtouren. Mehr als 200 Ehrenamtliche kümmern sich Jahr für Jahr um einen reibungsfreien Ablauf der Vesperkirche. Dabei ist nicht nur die Ausgabe, sondern auch die Produktion der Speisen ein großer logistischer und personeller Aufwand.

Das Kochen und Vorbereiten der Mahlzeiten findet im St. Anna-Stift in Ulm statt. Die Küche ist relativ klein, die Vorratsräume sind bis oben hin mit Lebensmitteln zugestellt. Auch der Pausenraum der Mitarbeiter wurde zur Vorratskammer umfunktioniert. Mit einem gigantischen Schneebesen rührt ein Mann aus dem Küchenteam Tomatencremesuppe um. Fischfilet wird in den stählernen Industrieofen geschoben. Das Team von Küchenchefin Andrea Rudoletzky fasst drei bis fünf Köche. Seit vier Jahren kümmern sie sich schon darum, dass während der vierwöchigen Vesperkirche für das kulinarische Wohlergehen gesorgt ist. In der Früh um sechs Uhr fangen die ersten Mitarbeiter mit den Vorbereitungen für den Tag an. Um 11.40 Uhr müssen die ersten Gerichte fertig sein – um 12 Uhr die nächsten. Mittags wird dann bereits für den nächsten Tag vorgearbeitet. Dabei sei die „Vorbereitung das A und O“, meint Rudoletzky. Für die Vesperkirche bereiten die Köche pro Tag etwa 350 bis 600 Mahlzeiten zu – zusätzlich zu den circa 180 für die Seniorenresidenz. Insgesamt sind es somit etwa 450 bis 800 Mahlzeiten am Tag. Um diese enorme Anzahl an Gerichten täglich kochen zu können, mache das Team während der Vesperkirche einige Überstunden. Diese würden im Lauf des Jahres abgebaut.

Ulm: Bis zu 600 Mahlzeiten täglich für die Vesperkirche

Für 600 Leute werden etwa 120 Kilo Braten benötigt – sowie 110 Kilo Kartoffelsalat und 80 Liter Suppe. Die Kartoffeln für den Salat werden von den Angestellten per Hand geschält. Denn nur so bekommt er eine „schöne, schmotzige Konsistenz“. Verarbeitet werden trotz allem nur ganz gewöhnliche Zutaten. „Das sind keine Hokuspokus-Sachen, die wir machen“, sagt Rudoletzky und meint damit die einzelnen Komponenten, mit denen gekocht wird. Auf Qualität wird dennoch viel Wert gelegt.

Trotz all des Aufwands werden während der Vesperkirche keine zusätzlichen Arbeitskräfte eingestellt. Rudoletzky sagt: „Das ist alles nur Planung.“ Anfangs lief jedoch nicht alles so reibungslos wie jetzt. „Der allererste Tag war Horror“, erinnert sie sich. In der Küche ging es drunter und drüber, da das Team vorher noch nie für so viele Menschen gleichzeitig gekocht hat. Ab diesem Zeitpunkt wurde anders geplant. Seitdem gibt es keine größeren Probleme mehr. Rudoletzky arbeitet nun schon seit etwa 15 Jahren mit ihrem Team zusammen. Seit 32 Jahren ist sie Köchin – seit 16 Jahren hauptberuflich im St.-Anna-Stift in Ulm. „Ich hab es machen wollen“, meint Rudoletzky und betont, dass es ein harter Job, aber ihre Berufung sei.

Vesperkirche Ulm: Kleinbusse bringen Essen vom St.-Anna-Stift in die Pauluskirche

Zusammen mit ihren Mitarbeitern und in Absprache mit dem Team der Essensausgabe der Vesperkirche erstellt die Küchenchefin den 28-tägigen Speiseplan für die Vesperkirche. Nach eigenen Angaben habe sie ein „intensives Verhältnis zu ihren Lieferanten“. Eine „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ sei wichtig, um die Preise so günstig wie möglich zu machen und trotzdem die Qualitätsstandards zu halten. Doch trotz der gigantischen Essensmengen werden kaum Lebensmittel weggeworfen. Rudoletzky legt viel Wert auf Resteverwertung. Sie nennt es die „Verantwortung gegenüber der Schöpfung“, dass keine Lebensmittel im Müll landen. Übrig gebliebene Kartoffeln zum Beispiel werden zu Bratkartoffel, Nudeln zu Nudelsalat. „Man muss nur ein bisschen Ahnung vom Kochen haben“, kommentiert sie.

Eine Herausforderung, in richtigen Mengen zu kochen, sei es allemal. Die Küche selber ist für diese Verhältnisse zu klein. Darum wird auf mehrere Etappen gekocht, meist auf drei. Das hat den Vorteil, dass die Mahlzeiten immer frisch und warm geliefert werden. Die fertigen Gerichte werden in Transportboxen mithilfe von Kleinbussen in die Pauluskirche gebracht. Alles in allem bedeutet es einen sehr großen Aufwand und viel exakte Planung. Denn auch die Bewohner des St.-Anna-Stiftes haben geregelte Essenszeiten und müssen dementsprechend versorgt werden.

Doch trotz des strengen Zeitplans in der Küche legt Rudoletzky viel Wert darauf, dass das gesamte Team regelmäßige Pausen einlegt. Die halbe Stunde Frühstücks- und Mittagspause werden ausnahmslos gemacht. Schließlich brauche man auch mal eine kurze Auszeit von all dem Küchenstress.

