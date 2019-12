Kokain-Krimi im Bananenlager

Plus Nach dem Katz-und-Maus-Spiel mit der Drogenmafia auf dem Gelände von Fruchthof Nagel herrscht dort Erleichterung. Die Polizei sucht weiter nach einem Täter.

Aus einer Routinekontrolle im Fruchthof Nagel wurde eine der spannendsten Kriminalgeschichten der vergangenen Jahre. Der Freitag begann wie jeder andere: Zwei Lastwagen mit Bananen fuhren den Betrieb in Schwaighofen an. Auf einen Lkw passen 24 Paletten und auf eine Palette wiederum 55 Kartons voller Bananen. Ein Karton wiegt um die 17 Kilo und ist mit der jeweiligen Sorte und dem Logo des Lieferanten beschriftet.

Es war schon Nachmittag als ein Mitarbeiter bei der Qualitätskontrolle die in grüner Folie verpackten Kokain-Päckchen entdeckte. „Zum Glück“, sagt der Fruchthof-Geschäftsführer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Denn dadurch waren sämtliche Lieferungen schon verarbeitet und der Betrieb wurde weniger beeinträchtigt. Denn als der Fruchthof die Polizei alarmierte, wurden sofort Teile des Standorts gesperrt.

Polizei findet 500 Kilo Kokain in Neu-Ulm

Der Zufall spielte durchaus eine Rolle. Wie der Fruchthof-Chef, sagt würden nicht alle Kartons kontrolliert, sondern Stichproben aus jeder Lieferung, bevor die in eine der insgesamt 24 Reifekammern kommen. Hier herrscht mindestens 14 Grad und die Bananen wechseln in fünf bis sechs Tagen ihre Farbe von grün in gelblich. Doch vorher nimmt der Reifemeister noch die Früchte in Augenschein: Einzelne Bananen werden durchgeschnitten und auf eventuelle Stammfäule untersucht. Außerdem werde per Schablone gemessen, ob Vermarktungsnormen der Europäischen Union – wie etwa die Länge – eingehalten werden. Als ein Mitarbeiter eine Banane anhob, habe er die Päckchen entdeckt. Die Früchte seien kunstvoll um die Drogen herum drapiert worden, die grüne Folie tarnte die Bananen zusätzlich. Und offenbar haben die Drogenhändler genau darauf geachtet, dass ein Koks-Karton genauso viel wiegt wie ein Karton ohne Beigabe. Im Betrieb ging nach dem Fund durchaus die Angst um, wie der Geschäftsführer sagt. 24 Stunden am Tag herrsche Betrieb im Fruchthof. Zum Zeitpunkt, als am Samstag gegen Mitternacht die Täter die Drogen abholen wollten, seien zwei Reinigungskräfte im Gebäude gewesen. Der Fruchthof-Chef mag sich nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn davon einer auf die Täter getroffen wäre.

Gelbe Pakete, gefüllt mit Kokain, versteckt in einer Bananenkiste. Im März 2009 fand eine Mitarbeiterin eines Illertisser Supermarktes die Drogen. Bild: Polizei

„Die Erleichterung ist jetzt groß“, sagt der Geschäftsführer, der sich sicher ist, dass die Täter keine Helfershelfer in seinem Betrieb hätten. Denn jeder der 200 Mitarbeiter sei informiert gewesen. Und ganz offensichtlich hatte niemand die Täter gewarnt.

Nach Kokain-Fund: Erleichterung bei Fruchthof Nagel ist groß

Ein bisschen „Magengrummeln“ habe der Fruchthof-Chef, weil einer der Täter sich noch auf der Flucht befinde. Nachdem die in Neu-Ulm auf frischer Tat ertappten sechs Männer aus Albanien stammen sollen – einer wohl wie berichtet aus Rumänien – werden auch die Behörden der beiden Länder informiert. Möglicherweise versuche sich der Flüchtige abzusetzen. Zum Stand der Fahndung wollte das Landeskriminalamt am Mittwoch keine Angaben machen. Nur so viel: Der Gesuchte sei noch nicht gefunden. Gefunden wurde Kokain beim Fruchthof Nagel in Neu-Ulm zum ersten Mal. Der Gesamtbetrieb hat damit allerdings Erfahrung: In der Zweigstelle Ilsfeld bei Heilbronn wurden 2017 in 39 Bananenkisten 225 Kilogramm Kokain gefunden. Damals wurden die Drogen bei der Qualitätskontrolle nicht entdeckt. Erst als sie ausgeliefert werden sollten, seien die Drogen einem Großhändler aufgefallen.

Manchmal taucht das Rauschgift auch erst im Supermarkt auf: In Illertissen entdeckte eine Mitarbeiterin im März 2009 in einer Filiale einer großen Kette 28 Kilo Kokain.

Zoll Ulm ist Spezialist für Zufallsfunde von Drogen und Schmuggelware

Ein Zufallsfund – die Beamten des Hauptzollamts Ulms sind dafür so etwas wie Experten. Die Zöllner kontrollieren stichpunktmäßig Lastwagen und Autos auf der A8, viele Fahrer werden zur ehemaligen Tankstelle an der B10 bei Dornstadt geleitet und dort untersucht. Während ein Fahrer befragt wird, fahren 100 oder 1000 weitere vorbei. Jemanden zu finden, der verbotene oder nicht verzollte Ware schmuggelt, ist reines Glück. Auch, wenn Zoll-Sprecher Hagen Kohlmann sagt: „Es gibt Kollegen, die haben einen Blick für auffällige Fahrzeuge.“ Da gehe es zum Beispiel um die Fahrtrichtung: Wie plausibel ist es, dass ein Lastwagen mit einem bestimmten Aufdruck in Richtung München fährt und nicht anders herum?

Zwischen Fracht versteckte Ware, so Kohlmann, deute auf organisierte Kriminalität hin. So war es auch beim Kokainfund in Schwaighofen. Die Zöllner fanden Schmuggelware aber auch schon zwischen losen Kaffeebohnen, in begasten Containern oder zwischen hängenden Kleidern. „Im Prinzip ist es so, dass es alles gibt.“

Die Zöllner befragen Fahrer, die sie aus dem Verkehr gezogen haben. Woher kommen sie, wohin wollen sie, warum und mit welcher Ladung oder welchem Gepäck? Wenn alles plausibel klingt, geht die Reise weiter. Wenn nicht, machen sich die Beamten auf die Suche. Was könnte der Verdächtige geladen haben? Drogen, Waffen, Schnaps, Zigaretten? Und wo konnte er es versteckt haben? Spürhunde, Hohlraumsensoren und eine mobile Röntgenanlage helfen bei der Suche.

Fall von Schwaighofen war nicht der erste Fund in der Region

Auf diese Weise haben die Ulmer Zöllner zum Beispiel zwischen 30 und 40 Kilogramm Marihuana und eine Million Schmuggelzigaretten entdeckt. Gibt es Anzeichen, dass die organisierte Kriminalität hinter einem Transport steckt, lassen die Ulmer Zöllner verdächtige Fahrzeuge nach Absprache mit anderen Behörden wir der Zollfahndung bewusst passieren: „Da geht es ja nicht darum, den Fahrer zu schnappen.“

Auch im Fall Schwaighofen dürften sich sie Ermittler vor allem für die Hintermänner interessieren, die Verbindungen zu den großen Drogenkartellen haben.