13:01 Uhr

Kollision auf der Kreuzung: Zwei Autofahrerinnen verletzen sich

Beim Abbiegen von der Hauptstraße in Pfaffenhofen kommen sich zwei Autos in die Quere. Eine der Beteiligten gibt dann plötzlich ordentlich Gas.

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag in der Hauptstraße in Pfaffenhofen ereignet. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt. Dem Polizeibericht zufolge befuhr eine 76 Jahre alte Autofahrerin die Hauptstraße in nördliche Richtung. Von dort wollte sie nach links in den Friedhofweg abbiegen. Zur selben Zeit fuhr eine 42-jährige Frau mit ihrem Auto in entgegengesetzter Richtung und wollte ebenfalls nach links in die Lindenstraße abbiegen.

Das Auto der älteren Frau durchbricht einen Zaun

In der Kreuzung stießen beide Fahrzeuge zusammen, wobei die 76-Jährige kurz vor dem Abbiegen offenbar stark Gas gab, wie es im Polizeibericht heißt. Dadurch fuhr sie nach dem Aufprall eine längere Strecke auf dem Grünstreifen neben dem Friedhofweg, kollidierte mit einem Altkleidercontainer, durchbrach einen Zaun und kam im Vorgarten eines Anwesens zum Stehen.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Sie mussten in einer Klinik ärztlich versorgt werden. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. (az)

