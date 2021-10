Das Problem mit dem Ehrenamt: Niemand will sich mehr auf Dauer binden

Plus Ohne gesetzlichen Vertreter kann ein Verein nicht bestehen. Aber genau dieses wichtige Amt will kaum mehr jemand ehrenamtlich übernehmen. Woran das liegen könnte.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Dieses Mal ist nicht Corona schuld. Ob Musiker, Schützen oder Sportler, ob Skatklub oder die Feuerwehr – sie alle hatten auch schon vor der Pandemie Probleme, Nachwuchs für ihre Ehrenämter zu finden. Kaum noch jemand will an vorderster Front Verantwortung übernehmen. Auch in der Region gibt es immer wieder alarmierende Beispiele.

