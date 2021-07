Die Impf-Panne und die Hölle des Dr. Kröner: Haben wir Medien es übertrieben?

Plus Dass der Pfuhler Hausarzt nach der Kühlschrank-Panne in seiner Praxis derzeit durch sehr schwere Zeiten geht, hat nicht nur etwas mit unserer hypererregbaren Gesellschaft zu tun. Auch mit den Medien.

Wahrscheinlich möchte gerade niemand in der Haut des Pfuhler Hausarztes und selbst ernannten "Impfluencers" Dr. Christian Kröner stecken. Er hat in den vergangenen Tagen nach seiner von ihm selbst bekannt gemachten Kühlschrank-Panne etwas erlebt, das er selbst als Hölle bezeichnet.