Nach Corona-Zwangspause: Es braucht klare Regeln im Sinne des Fußballs

Plus Tausende Zuschauer im Donaustadion, Saisonauftakt für die Amateurfußballer: Im Jahr eins nach der Corona-Zwangspause wünschen sich Fans und Vereine Unterstützung und verbindliche Ansagen.

Der Fußballsport und die Diskussionen rund um die Corona-Pandemie haben eine Sache gemeinsam: Sie sind hoch emotional. In Gesprächen über Covid-19, Inzidenzzahlen und Impfangebote prallen oftmals zwei extreme Ansichten aufeinander, selten gibt es einen Mittelweg. Auf dem Fußballplatz sind es andere Gefühlswelten.