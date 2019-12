11:00 Uhr

Kommunalwahl: Die Linke will in Senden mitmischen

Zehn Kandidaten stehen auf der Liste für die Kommunalwahl im März 2020. Welche Themen die Partei bewegen.

Von Carolin Lindner

Die Linke will in Zukunft in der Sendener Kommunalpolitik mitmischen. Deswegen hat der Ortsverband nun eine Liste für die Stadtratswahlen im März 2020 aufgestellt und zehn Kandidaten für das Gremium nominiert. Ganz vorne ist Xaver Merk gesetzt, ihm folgt Nicole Herzog von der ÖDP auf Platz zwei, auf drei kandidiert der stellvertretende Ortsvorsitzende Manfred Mückstein.

Die Linke habe sich bewusst dafür entschieden, eine offene Liste zu machen, sagt Merk. Mit der ÖDP stehe man schon lange in gutem Kontakt. Fünf der zehn Kandidaten sind Mitglieder der Linken, vier sind parteilos und Nicole Herzog ist bei der ÖDP. „Wir finden uns sympathisch, das passt“, sagt Herzog. Und auch die Ziele im Wahlprogramm wie soziale Gerechtigkeit unterstütze sie, dazu kommt speziell bei Herzog unter anderem Nachhaltigkeit.

Linke unterstützt keinen Bürgermeisterkandidaten in Senden

Einen der drei Bürgermeisterkandidaten unterstützt die Linke jedoch nicht, „wir sehen keine Veranlassung, uns da einzumischen“, sagt Merk. Wichtig ist ihnen jedoch, Transparenz in der Politik und mehr Bürgerbeteiligung zu bieten. „Wir müssen es schaffen, dass die Leute sich mehr um die Angelegenheiten vor der eigenen Haustüre kümmern“, so Merk.

Neben Senden gibt es laut Merk bayernweit 92 Listen. Die Partei darf ohne Unterstützerunterschriften antreten, weil die Linken bei der Bundestagswahl mehr als fünf Prozent in Bayern erreicht haben.

Auf dem Programm steht bei den Linken der öffentliche Nahverkehr, der günstiger werden müsse und Senden solle eine eigene Stadtbuslinie bekommen, auch in den Norden. Zudem bewegt die Politiker das Thema Kindergärten. „Es kann nicht sein, dass die immer teurer werden“, sagt Merk. Herzog ist wichtig, dass die Ausstattung in Bildungseinrichtungen schadstoffgeprüft ist und in der Region gekauft wird. Zudem will sie die Jugendarbeit ausbauen, etwa mit mehr Angeboten für Kreativität.

Auf der Liste stehen: Xaver Merk, Nicole Herzog, Manfred Mückstein, Maria Denic, Olaf Daum, Manuel Mahle, Herbert Appel, Christian Merk, Slaheddine ben Ammar Tina, Erich Knöttner.

