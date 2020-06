20:10 Uhr

Kran droht am Illerwehr in Ay in den Fluss zu stürzen

Am Illerwehr im Sendener Ortsteil Ay droht ein Baukran in den Fluss zu stürzen.

Die Iller hat einen Baukran am Wehr im Sendener Ortsteil Ay unterspült. Der Kran muss nun stabilisiert werden, damit er nicht umkippt. Verletzt wurde niemand.

Von Wilhelm Schmid

„Nach Erdrutsch droht Kran in die Iller zu stürzen!“ Mit dieser Alarmmeldung wurden am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zur Baustelle des Illerwehrs im Sendener Stadtteil Ay (Landkreis Neu-Ulm) gerufen. Dort wird derzeit das gesamte Dammbauwerk erneuert. Die Hochwasser führende Iller hatte an dem Damm, der den Fluss vom dort auslaufenden Kanal abtrennt, unter einem etwa 15 Meter hohen Baukran eine große Menge Erdreich ausgespült und weggeschwemmt, sodass der Kran in Schieflage geriet.

Die Einsatzkräfte befürchteten, dass der Kran durch die großen Ballastgewichte auf seiner Rückseite in den Fluss gerissen werden könnte. Nach ersten Stabilisierungsversuchen durch in das Wasser geschüttete Stein- und Betonbrocken wurde eine Baufirma alarmiert, deren Arbeiter mit mehreren großen Kipplastern Unmengen an Kies heranschafften, das von einem Bagger hinter den Kran geschüttet wurde.

Diese Arbeiten zogen sich bis in den Abend hin und sind derzeit (Stand 19.30 Uhr) noch im Gange. Verletzt wurde bis zu diesem Zeitpunkt niemand; die zahlreichen Spaziergänger und Radfahrer wurden von Feuerwehr und Polizei aus dem Gefahrenbereich herausgebeten.

