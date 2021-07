Schwerer Unfall bei Nattheim: Pedelec-Fahrer stirbt Tage später im Krankenhaus

Bei Nattheim kommt es zu einem schweren Unfall. Ein 89-Jähriger ist nun seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen.

Nach einem Unfall am Freitag bei Nattheim ist ein 89-Jähriger am Montag seinen Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen.

Am Freitagmittag, kurz nach 15 Uhr, wollte der Senior mit seinem Pedelec von Großkuchen kommend auf die B466 in Richtung Neresheim einbiegen. Dabei beachtete er nach Angaben der Polizei nicht, dass auf der Vorfahrtsstraße aus Richtung Neresheim ein Opel kam.

Im Bereich der Einmündung kam es zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall erlitt der Senior trotz Radhelm lebengefährliche Kopfverletzungen. Er wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Am Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro, am Opel der 67-Jährigen in Höhe von 2000 Euro. (AZ)