vor 43 Min.

Kreistag: Sondersitzung zu Buskartell?

Drei Fraktionen wollen mehr Aufklärung

Das Thema Buskartell ist für Landrat Thorsten Freudenberger (CSU) so schnell noch nicht vom Tisch. Bereits am Dienstag haben ihn die Fraktionen von Freien Wählern, Grünen und SPD im Kreisausschuss mit einem Fragenkatalog gelöchert. Sie wollten unter anderem wissen, ob durch das Buskartell, an dem auch eine Neu-Ulmer Firma beteiligt sein soll, wirtschaftlicher Schaden für den Landkreis entstanden sei. Freudenberger wehrte sich entschieden gegen jeden Verdacht, er habe das heimische Unternehmen in irgend einer Weise begünstigt. Doch er muss sich möglicherweise noch einmal einer ausführlichen Fragerunde stellen. Das zumindest wollen die drei Fraktionen. Nach Pfingsten werden sie eine Sondersitzung des Kreistages beantragen, wie der FW-Fraktionsvorsitzende Kurt Baiker gegenüber unserer Zeitung ankündigte.

Ursprünglich sollte diese Angelegenheit lediglich in einer Konferenz der Fraktionsvorsitzenden noch einmal behandelt werden. Doch das genügt den drei Fraktionen nicht. Baiker: „Das kann man nicht einfach in einem vertraulichen Gespräch klären.“ Er fordert in dieser Angelegenheit mehr Transparenz und zeigte sich enttäuscht, dass der Landrat nicht schon nach der ersten Veröffentlichung in unserer Zeitung auf die Kreistagsfraktionen zugegangen sei. „Das hätte ich erwartet, das hat uns irritiert.“ Wie berichtet, war im Zuge der Ermittlungen gegen das vermeintliche schwäbische Buskartell, das im Raum Augsburg und Dillingen aktiv war, auch ein Telefongespräch zwischen der Juniorchefin des Neu-Ulmer Unternehmens und Freudenberger abgehört worden.

Freie Wähler, Grüne und SPD wollen sich nun noch einmal im Detail und öffentlich erklären lassen, wie die Vergabe von Linienkonzessionen im Nahverkehr genau gelaufen sei und warum die Buslinien nicht ausgeschrieben worden seien. Das alles müsse klar und transparent dargestellt werden. Es gehe auch darum, die Dinge deutlich darzustellen, „damit nichts hängen bleibt, nicht am Landrat und auch nicht am Landkreis“. Den Fragenkatalog, den die Fraktionen im Kreisausschuss präsentiert hatten, will Freudenberger noch schriftlich beantworten, aber das reicht FW, Grünen und SPD eben nicht. (hip)

