Landkreis Neu-Ulm

2G-plus und weniger Platz: Wie hart treffen die neuen Corona-Regeln die Kultur?

Plus In Bayern treten bald neue Corona-Regeln für Kultur in Kraft. Was das bedeutet? Nachgefragt beim Theater Neu-Ulm, dem Dietrich-Theater und "Weißenhorn Klassik".

Von Veronika Lintner

Bayern verschärft die Regeln: Um die vierte Corona-Welle zu brechen oder zumindest zu bremsen, führt die Landesregierung um Markus Söder neue Maßnahmen ein. Die Vorgaben, die ab Mittwoch, 24. November, gelten sollen, treffen auch das Kultur-Leben: Für sämtliche Veranstaltungen im Bereich Kultur und Sport gilt ab dann die 2G-plus-Regel – Zutritt nur für Geimpfte und Genesene. Und zusätzlich müssen diese auch noch ein aktuelles, negatives Schnelltestergebnis vorweisen. Das ist nicht die einzige Regelverschärfung: Kinobetreiber, Konzertveranstalter, Theater dürfen nur noch 25 Prozent der eigentlich möglichen Besucherzahl zulassen. Während sich also auch im Landkreis Neu-Ulm die Intensivstationen füllen und das Landratsam ein Triage-Team organisiert (wir berichteten), fragt sich die Kultur-Szene: Wie viel Live-Kunst ist in dieser Zeit überhaupt mit gutem Gewissen und regelkonform möglich?

